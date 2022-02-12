Кожевников о сборной: «Что бояться Канаду в плей-офф? Выбьем их и все»

Двукратный олимпийский чемпион дал комментарий после поражения сборной России от команды Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Веселенькая игра! Хорошо! Размялись перед плей-офф.

Более-менее первая нормальная игра после большого перерыва, где ребята себя показали.

Тренеры тоже могут оценить, в каком состоянии находятся хоккеисты. Не важно, насколько много забивают команды, какой счет. Главное – выиграть.

Что бояться канадцев в плей-офф? Выбьем их и все. Тем более 90% их состава играет в нашем чемпионате», – заявил Кожевников.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять