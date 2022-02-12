Яковлев о Седлаке: «Лежит, валяется, а в следующей смене бегает. Если дают удаление, то человек должен уходить в раздевалку и не играть»

Защитник сборной России дал комментарий после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) в матче Олимпиады-2022.

– Мы надеялись, что не пропустим в групповом этапе. Но удаления и неравные составы сегодня сыграли свою роль.

– Удаление Дмитрия Воронкова было справедливым?

– Мы всех этих людей знаем по нашей лиге. Он ( – прим. Sports.ru) лежит, валяется, а на следующую смену выходит и бегает.

Не знаю... Я считаю, что если дают такое удаление, то человек должен уходить до конца игры в раздевалку и не играть.

Мы разговаривали об этом. Не знаю, почему так отреагировали судьи.

Но здесь судят чуть по другому – нужно привыкать и адаптироваться к условиям, который есть сейчас.

– Почему пропустили так много в меньшинстве? Потому что матч ничего не значил и не было концентрации?

– Нет, соперник хорошо играл и здорово использовал свои моменты. У чехов мастеровитые игроки. Поэтому так сложилось.

– Забили пять голов, хотя до этого забивали мало. Прорвало?

– Мы сами себя загнали в такую ситуацию, что нужно было идти, что-то создавать и играть по-другому. Хорошо, что это произошло.

Мы это почувствовали, приобрели уверенность и пошли голы.

– То, что следующая игра только 16 февраля, проблема?

– Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс, что больше отдохнем, минус – где-то может подвести игровой тонус, – заявил Яковлев.

Воронков удален до конца матча за удар в голову Седлаку. Чехия забила дважды в большинстве