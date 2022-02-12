Андрей Чибисов: «Чехия провоцировала, а нас удаляли. Когда должны были им давать, арбитры не реагировали. Такое здесь судейство…»

Нападающий сборной России высказался после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) в матче Олимпиады-2022.

– Молодцы, что нашли свою игру, что стали больше атаковать, создали очень много моментов. Отыгрались, уступая две шайбы, это очень достойно.

Хорошо, что ребята не остановились, начали доставать из себя все силы, хотя играли вторую игру подряд. И мы не только отыгрались, но и повели в счете.

Получили ненужные удаления, это надо подкорректировать. Это мелочи.

Меня радует, что у нас тут такой коллектив, который не останавливается, это очень хорошее дело.

– Никишин говорит, что чехи симулировали часто. Согласны?

– Чехи не симулировали, чехи провоцировали, а нам давали нелепые удаления.

А когда должны были им давать удаления, судьи почему-то не реагировали. Я не знаю, почему. Но такое здесь судейство… Не стоит их обвинять, нужно просто фокусироваться на своей игре.

– Мы не поняли, что было в эпизоде с .

– Мы тоже не поняли, что там было. А также в последнем моменте с удалением .

Дают высокоподнятую клюшку, хотя видно, что человек ударяется о борт сам. Я просто не понимаю этого. Задайте эти вопросы судьям, пусть объяснят, – заявил Чибисов.

Главными судьями матча были финн Микко Каукокари и швед Микаэль Норд.