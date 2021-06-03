Кузнецов не оспаривал дисквалификацию, так как в случае отказа срок могли увеличить

Стали известно, почему нападающий «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов не подавал апелляцию на свою дисквалификацию.
Как сообщает «Матч ТВ», форвард употреблял кокаин после поражения национальной команды от Финляндии (0:1) в матче чемпионата мира летом 2019 года.
После игры за третье место против Чехии (3:2 Б) его вызвали на допинг контроль, он попал в число трех хоккеистов, которые должны обязательно сдать пробу.
В результате Кузнецов был отстранен ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.
Дисквалификация была настолько очевидной, что оспаривать ее игрок не стал. Он мог обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако была вероятность, что в случае отклонения апелляции срок наказания увеличился бы до восьми лет – в этом случае он пропустил бы и Олимпиаду-2026 в Милане.
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