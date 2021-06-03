Кузнецов не оспаривал дисквалификацию, так как в случае отказа срок могли увеличить

Стали известно, почему нападающий и сборной России Евгений Кузнецов не подавал апелляцию на свою дисквалификацию.

Как сообщает , форвард употреблял кокаин после поражения национальной команды от Финляндии (0:1) в матче чемпионата мира летом 2019 года.

После игры за третье место против Чехии (3:2 Б) его вызвали на допинг контроль, он попал в число трех хоккеистов, которые должны обязательно сдать пробу.

В результате Кузнецов был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

Дисквалификация была настолько очевидной, что оспаривать ее игрок не стал. Он мог обратиться в Спортивный арбитражный суд ( ), однако была вероятность, что в случае отклонения апелляции срок наказания увеличился бы до восьми лет – в этом случае он пропустил бы и Олимпиаду-2026 в Милане.

Кузнецов пересобрался после невнятного сезона и выдал топовый старт. Как же будет обидно, если он так и останется без Олимпиады