CAS подтвердил, что Кузнецов не подавал запрос о сокращении дисквалификации

Спортивный арбитражный суд ( ) подтвердил не получал запроса от форварда на сокращение своей дисквалификации.

«Спортивный арбитражный суд не получал такую апелляцию», – сообщили в пресс-службе суда.

Письменное заявление является обязательным шагом со стороны хоккеиста для запуска процесса рассмотрения апелляции.

В 2019 году хоккеист «Вашингтона» был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация занимается вопросом сокращения срока дисквалификации Кузнецова, чтобы он мог выступить на Олимпиаде-2022 в .

Вчера стало известно, что Кузнецов не обращался в ИИХФ и CAS по поводу отмены дисквалификации.