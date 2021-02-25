Рабинер о Панарине: «ФХР не поддержала. Политтехнологам не надо, чтобы Россия выиграла, а надо, чтобы крамолы в головах у игроков не было»

Журналист Игорь Рабинер поделился мыслями о ситуации нападающего .

«Есть ощущение, что атака на Артемия Панарина была абсолютно неподготовленной и захлебнулась, а ключевую роль в этом сыграл Михаил Анисин – единственный реальный (причем упомянутый в том самом интервью «Комсомолке» ) свидетель, который мог развернуть ситуацию в пользу обвинения игрока.

Но он не то что не прыгнул на Панарина, но даже посмеялся над милой деталью, что он якобы пил сок. Заметив при этом, что придерживается с Артемием разных политических позиций, но это не повод на человека наговаривать.

После рассказа Михаила стало понятно, что попытка раздуть из рижской мухи слона напоминает анекдот: «Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? – Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл».

Замечу, что никто, вообще никто не захотел против Панарина выступать. Теперь непонятно во всем этом одно – зачем Артемий вообще обратил на это внимание и ушел в отпуск, даже если он составит пару дней.

Не знаю, что еще должно произойти, чтобы у всей этой истории пошла вторая волна. Но обратило на себя внимание, что никакой словесной поддержки Панарину не оказала , хотя речь идет об игроке сборной России, который в трех чемпионатах мира, на которых он играл, набрал 42 очка. За Вячеслава Войнова федерация выписывалась, за Панарина – нет. Думаю, всем понятно, почему.

Только тем самым можно выстрелить себе в ногу и оставить сборную на Олимпиаде в Пекине (куда на 99% поедет) без лучшего форварда, в прошлом сезоне номинировавшегося на «Харт Трофи». Кучерову с Тарасенко только предстоит полностью восстановиться после серьезных операций, Овечкину на момент Игр будет 36. А в центре из-за дисквалификации Кузнецова все совсем мрачно.

Панарин – тот, кто сейчас реально может тащить сборную. Но наши политтехнологи – они же, судя по всему, большие «патриоты» России. Им не надо, чтобы Россия выиграла. Им надо, чтобы в головах у игроков крамолы не было.

А история на сегодня кажется настолько высосанной из пальца и раздутой из абсолютной бытовой мелочи, что даже фраза из другого известного анекдота: «Но осадок-то остался» здесь не работает.

Не вижу возможности для продолжения. А вы?» – написал Рабинер.

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