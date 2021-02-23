Андрей Назаров: «Сделаю все, чтобы с Панариным не пересекаться. Перед отцом девушки я извинился»

Бывший главный тренер рассказал, как должна разрешиться ситуация, связанная с форвардом , сейчас выступающим за «Рейнджерс».

Ранее он рассказал в интервью, что в 2011 году Панарин, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил 18-летнюю девушку, но дело удалось замять.

– С точки зрения Андрея Назарова, каким был бы справедливый выход из этой истории? рвут контракт с Панариным? Пошумели и забыли? Чтобы Артемий больше не делал политические заявления?

– Очень тяжелый вопрос, и не смогу ответить. Но я уже извинился перед отцом той девушки.

– Когда? Десять лет назад?

– Почему же, сейчас.

– То есть эта девушка существует?

– А вы считаете, я ее выдумал? Думаю, она живая и невредимая, еще помнит ту историю. Не понимаю, зачем вы все выгораживаете Панарина…

И знаете, я все уже сказал по этой теме, не хочу ее больше пиарить.

– Если летом вы случайно где-нибудь в Москве встретитесь с Артемием, что ему скажете?

– Мы не встретимся. Я сделаю все, чтобы с Панариным не пересекаться. Мне он несимпатичен, – заявил Назаров.

Андрей Назаров: «Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы сами думайте, что было – толчок, удар, пинок. Я не соврал»