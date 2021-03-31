Ротенберг о Панарине в сборной России: «Всегда смотрим только на спортивный принцип. Он великолепный хоккеист»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что форвард Артемий Панарин по-прежнему является кандидатом в национальную команду.

В последний раз Панарин выступал за сборную России на ЧМ-2017.

– Является ли Артемий Панарин кандидатом в сборную на чемпионат мира?

– Знаете, мы всегда говорим о спортивном принципе. Мы с Панариным долгое время работали вместе, когда он еще был в «Витязе».

Мы знаем прекрасно школу, где он воспитывался, знаем директора школы. Знаем Артемия от и до – в плане как человеческих качеств, так и игровых.

Всегда смотрим только на спортивный принцип. Все являются кандидатами, все игроки КХЛ и НХЛ. Кто успеет приехать – это уже другой вопрос

– Как вам заявление Назарова про Панарина?

– Тяжело комментировать выступления других людей. Я хочу сказать, что Панарин – великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты. А все остальное – это не моя компетенция.

– Назаров часто вас хвалит.

– Это его гражданская позиция, – сказал Ротенберг.

Напомним, ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Шевченко о ситуации с Панариным: «ФХР в шоке. Они напуганы, что могут лишиться Артемия на ОИ»

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам