А что кроме голевого безумия на Евро-2020? Кучеров сразу укатал «Монреаль» в финале, сенсация на «Уимблдоне», у Щербаковой, возможно, травма

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости понедельника из мира другого спорта:

1. 🏒«Тампа-Бэй» уверенно выиграла стартовый матч финала Кубка Стэнли – 5:1. Русские игроки «Лайтнинг» приняли активное участие в победе: у Никиты Кучерова 2+1, у Сергачева – результативная передача, а Василевский сделал 18 сэйвов при 19 бросках по воротам.

«Ак Барс» разбирается с контрактами игроков: продлил нападающего Ивана Емеца и защитника Дмитрия Юдина, зарплата которого в сезоне увеличится с 25 до 40 млн рублей. Один из главных героев Казани в последнем плей-офф – нападающий Дмитрий Воронков – тоже заслужил прибавку, почти в три раза: теперь он будет зарабатывать 30 млн в год.

2. 🏀 Пол Джордж выдал невероятную игру (41 очков +13 подборов + 6 передач) и спас сезон «Клипперс» – пока 2-3 в серии с «Финиксом».

Бен Симмонс отказался от выступления за сборную Австралии на Олимпийских играх.

Сергей Базаревич предупреждает: стартующий сегодня в Хорватии отборочный турнир к Олимпиаде – лотерея.

3. 🎾 «Уимблдон» начался! По традиции – с дождя. Из-за него в первый день из 64 запланированных матчей не сыграли половину.

Главная сенсация – поражение финалиста «Ролан Гаррос» Стефаноса Циципаса, который впервые в сезоне проиграл в первом круге. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Новак Джокович прошли дальше – правда, серб впервые с 2010-го проиграл сет в стартовом матче «Уимблдона».

А еще на турнир впервые за 4 года вернулся двукратный чемпион сэр Энди Маррей и обыграл №28 Николоза Басилашвили. В этом матче был трагичный третий сет, который британец проиграл, хотя вел 5:0.

В женской сетке стартовали шесть россиянок: три проиграли, две не закончили матчи из-за темноты, и только Екатерина Александрова прошла во второй раунд. Светлана Кузнецова потерпела пятое поражение подряд – такая неудачная серия у нее всего второй раз в длинной карьере. А еще в первом круге проиграла двукратная чемпионка Петра Квитова.

Есть важная новость и не с «Уимблдона»: третья ракетка мира Симона Халеп не сыграет на Олимпиаде. Причина в травме икроножной мышцы, которую она получила еще в мае.

4. 🏎️ Хэмилтон должен подписать новый контракт с «Мерседесом» в августе.

Мазепин объясняет проблемы с темпом на Гран-при Штирии тяжелым болидом.

5. 🥊 Моргенштерн назвал цену, за которую выскочит с Александром Шлеменко на бой. Нужно всего-то 20 миллионов долларов. Правда, сам боец заявил, что слабых и ущербных он не бьет.

6. ⛸ Фигуристы Этери Тутберидзе проводят сбор в Новогорске, но чемпионки мира Анны Щербаковой на нем не заметили. Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев уже опроверг информацию о травме россиянки.

7. 🏉 Женская сборная России по регби-7 узнала соперников по Олимпиаде-2020: девушки сыграют в группе с Новой Зеландией, Великобританией и Кенией.

8. 🏐 Олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин попадет в Международный зал славы волейбола.

9. 🚴‍♂️ На «Тур де Франс» прошел третий этап – выиграл бельгиец Тим Мерлье. Без завалов не обошлось – победитель многодневки-2018 Герейнт Томас получил травму.

10. 🔄 Президент США Джо Байден не приедет на открытие Олимпиады в Токио. Вместо него церемонию посетит его жена.