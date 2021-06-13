Шлеменко про Моргенштерна: «Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Я слабых и ущербных не бью»

Российский боец отреагировал на слова рэпера Моргенштерна.

Ранее Моргенштерн предложил запретить ММА, а также заявил, что за 20 млн долларов готов подраться со Шлеменко.

«Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью.

Это очередной пиар-ход, вот и все. Тупой пиар-ход. Согласится ли с ним кто-то подраться? Конечно согласится. Уровень конкуренции и оппозиции не соответствует», – сказал Шлеменко.

Моргенштерн про бой со Шлеменко: «20 млн долларов – и погнали»

Шлеменко про предложение Моргенштерна запретить ММА: «Ему будет проще продвигать свои дебильные маргинальные ценности без бойцов»