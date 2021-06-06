«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя подъемами четвертой категории

Сегодня пройдет третий этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя подъемами четвертой категории.
«Тур де Франс»
3-й этап
Лорьян – Понтиви
182,9 км
Начало – 14.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Евроспорт».
Общий зачет (после 2-го этапа)
1. Матью ван дер Пол (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 8.57,25
2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,08
3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,13
4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,14
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 0,24
6. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,26
7. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)
8. Серхио Игита (Колумбия, EF Education – Nippo)
9. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma)
10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)
11. Энрик Мас (Испания, Movistar)
12. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
13. Алексей Луценко (Казахстан, Astana – Premier Tech)
14. Эстебан Чавес (Колумбия, Bike Exchange)
15. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)
16. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo)
17. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,31...
20. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,41