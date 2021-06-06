«Тур де Франс». 3-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя подъемами четвертой категории

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Сегодня пройдет третий этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут спринтерский маршрут с двумя подъемами четвертой категории. 

«Тур де Франс»

3-й этап

Лорьян – Понтиви

182,9 км

Профиль/Карта

Начало – 14.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Евроспорт»

Общий зачет (после 2-го этапа)

1. Матью ван дер Пол (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 8.57,25

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 0,08

3. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,13

4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,14

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 0,24

6. Джек Хейг (Австралия, Bahrain – Victorious) – 0,26

7. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo)

8. Серхио Игита (Колумбия, EF Education – Nippo)

9. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma)

10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

11. Энрик Мас (Испания, Movistar)

12. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)

13. Алексей Луценко (Казахстан, Astana – Premier Tech)

14. Эстебан Чавес (Колумбия, Bike Exchange)

15. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic)

16. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo)

17. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,31...

20. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,41

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2021»

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