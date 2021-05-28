Моргенштерн про бой со Шлеменко: «20 млн долларов – и погнали»

Известный рэпер Моргенштерн ответил на вопрос о возможном поединке с бойцом .

«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает?

Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым.

Миллионов 20 долларов – и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него #####», – сказал рэпер в интервью ютюб-каналу Басты.

Рэпер Моргенштерн: «Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете?»

Шлеменко про предложение Моргенштерна запретить ММА: «Ему будет проще продвигать свои дебильные маргинальные ценности без бойцов»