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    НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Клипперс» в 5-м матче финала Западной конференции

    Теги результаты Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник, 28 июня, в рамках плей-офф НБА состоится одна встреча.

    «Финиксу» Криса Пола и Девина Букера осталось выиграть один матч для победы над «Клипперс» Пола Джорджа в финале Западной конференции (3-1).

    Сегодня на домашней площадке «Санз» могут оформить первый с 1993 года выход в финал НБА – в том сезоне команда Чарльза Баркли уступила в решающей серии «Чикаго» Майкла Джордана со счетом 2-4.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Западной конференции (до 4 побед)

    Пятый матч

    Финикс – Клипперс
    Дата проведения
    29 июня, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    «Финикс» ведет в серии – 3-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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