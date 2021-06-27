НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Клипперс» в 5-м матче финала Западной конференции

В понедельник, 28 июня, в рамках плей-офф НБА состоится одна встреча.

«Финиксу» Криса Пола и Девина Букера осталось выиграть один матч для победы над «Клипперс» Пола Джорджа в финале Западной конференции (3-1).

Сегодня на домашней площадке «Санз» могут оформить первый с 1993 года выход в финал НБА – в том сезоне команда Чарльза Баркли уступила в решающей серии «Чикаго» Майкла Джордана со счетом 2-4.

НБА

Финал Западной конференции (до 4 побед)

Пятый матч

«Финикс» ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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