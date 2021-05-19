Рижский депутат от оппозиции о замене флагов: «Слова Лаврова мне близки в этой ситуации. Мелочный, трусливый поступок»

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин осудил действия министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и мэра города Мартиньша Стакиса, заменивших официальный флаг Беларуси на бело-красно-белый во время чемпионата мира по хоккею.

По мнению Чекушина, Ринкевич и Стакис забыли, что государственный флаг Беларуси принадлежит не только президенту Александру Лукашенко, но и всему народу.

«А также новая рижская власть заменила флаг России на флаг Олимпийского комитета, хотя известно – запрета на национальную символику в городе нет. Его нельзя только в спортивных аренах.

Можно, конечно, оценить действия этих людей по Фрейду. Но я буду проще. Слова господина Лаврова мне в этой ситуации как-то ближе.

Мелочный, трусливый и пакостливый поступок, недостойный государственных мужей. Особенно это касается господина Стакиса, который бы больше думал о городе и его развитии, а не участвовал бы в провокациях и разжигании вражды.

Впереди выборы во всех муниципалитетах Латвии. Хотите, чтобы у власти оказались такие люди? Те, кто даже в спорте нашел возможность испортить воздух.

Подумайте, хотите ли вы согласия в стране, или вот это вот все?» – написал Чекушин.

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