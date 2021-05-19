Президент Латвии о замене флага Беларуси в Риге: «Адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает этот режим»

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение мэра Риги Мартиньша Стакиса о замене флага Беларуси на главной площади Риги, где проходит ЧМ-2021, на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией.

«Замена флага на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге – адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства», – сказал Левитс.

Решение мэра привело к дипломатическому скандалу. Посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста.

Послу было предложено покинуть страну в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу – в течение 48 часов.

В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Беларуси и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.

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