Кузнецов попал в ковид-протокол. Он пропустил командное собрание «Вашингтона»

Нападающий включен в медицинский протокол по коронавирусу.

Россиянин попал в этот список во второй раз в текущем сезоне. В первый раз это случилось в январе.

Напомним, что Кузнецов вместе с Ильей Самсоновым опоздали на командное собрание «Кэпиталс», после чего не были включены в состав на игру с «Рейнджерс» (6:3).

Самсонов в ковид-протокол не попал.

В этом сезоне Кузнецов набрал 29 (9+20) очков при полезности «+7» в 41 игре. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.