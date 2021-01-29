Словакия может провести ЧМ-2021 вместе с Латвией. Этот вариант предлагает рабочая группа ИИХФ (Watson)

Словакия может принять вместе с Латвией, сообщает Watson.

По данным издания, этот вариант предлагает рабочая группа ИИХФ.

Ожидается, что завтра, 2 февраля, будет объявлено о том, что матчи пройдут в Риге и Братиславе.

Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.

Напомним, президент организации Рене Фазель сообщил, что ИИХФ хочет провести ЧМ-2021 в одной стране.

Третьяк о проведении ЧМ-2021 в одной стране: «Фазель высказал свое мнение, но решение будет принимать совет ИИХФ»