Федоров – лучший российский игрок НХЛ по версии The Hockey Writers, Овечкин – 2-й, Ковальчук – 9-й

Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших российских игроков за всю историю НХЛ.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1 – Сергей Федоров («Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон»);
2 – Александр Овечкин («Вашингтон»);
3 – Александр Могильный («Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси», «Торонто»);
4 – Павел Буре («Ванкувер», «Флорида», «Рейнджерс»);
5 – Павел Дацюк («Детройт»);
6 – Сергей Зубов («Рейнджерс», «Даллас»);
7 – Евгений Малкин («Питтсбург»);
8 – Игорь Ларионов («Ванкувер», «Сан-Хосе», «Флорида», «Нью-Джерси»);
9 – Илья Ковальчук («Атланта», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес»);
10 – Сергей Гончар («Вашингтон», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Даллас», «Монреаль»);
11 – Сергей Бобровский («Филадельфия», «Коламбус», «Флорида»);
12 – Алексей Жамнов («Виннипег», «Чикаго», «Филадельфия», «Бостон»);
13 – Алексей Ковалев («Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттава», «Флорида»);
14 – Николай Хабибулин («Виннипег», «Финикс»/»Аризона», «Тампа-Бэй», «Чикаго», «Эдмонтон»);
15 – Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).
С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.