Федоров – лучший российский игрок НХЛ по версии The Hockey Writers, Овечкин – 2-й, Ковальчук – 9-й

Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших российских игроков за всю историю .

Топ-15 выглядит следующим образом:

1 – Сергей Федоров («Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон»);

2 – («Вашингтон»);

3 – Александр Могильный («Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси», «Торонто»);

4 – Павел Буре («Ванкувер», «Флорида», «Рейнджерс»);

5 – («Детройт»);

6 – Сергей Зубов («Рейнджерс», «Даллас»);

7 – («Питтсбург»);

8 – Игорь Ларионов («Ванкувер», «Сан-Хосе», «Флорида», «Нью-Джерси»);

9 – Илья Ковальчук («Атланта», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес»);

10 – Сергей Гончар ( , «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Даллас», «Монреаль»);

11 – Сергей Бобровский («Филадельфия», «Коламбус», «Флорида»);

12 – Алексей Жамнов («Виннипег», «Чикаго», «Филадельфия», «Бостон»);

13 – Алексей Ковалев («Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттава», «Флорида»);

14 – Николай Хабибулин («Виннипег», «Финикс»/»Аризона», «Тампа-Бэй», «Чикаго», «Эдмонтон»);

15 – Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.