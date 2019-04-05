Ковальчук и Шипачев – в составе сборной России на ОИ-2022 с игроками НХЛ от Hockey News, Бобровский и Радулов – нет

Теги Сборная России по хоккею рейтинги Артем Анисимов Вячеслав Войнов Евгений Дадонов Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Богдан Киселевич Вадим Шипачев Владимир Тарасенко Никита Зайцев Иван Телегин Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Андрей Василевский Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Иван Проворов Кирилл Капризов Илья Самсонов Артем Зуб Михаил Сергачев Андрей Свечников Александр Романов Хоккей

Издание The Hockey News представило свой вариант состава сборной России (подписав команду как «Олимпийские атлеты из России» – прим. Sports.ru) на Олимпиаду-2022 в Пекине. 

Предполагается, что в Играх примут участие игроки НХЛ. Состав включает 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих. 

Форвард Евгений Кузнецов не включен в состав из-за 4-летней дисквалификации от ИИХФ за употребление кокаина.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Самсонов

Защитники: 

Иван Проворов – Вячеслав Войнов

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев

Михаил Сергачев – Артем Зуб

Богдан Киселевич – Александр Романов

Нападающие: 

Артемий ПанаринЕвгений МалкинНикита Кучеров

Александр Овечкин – Вадим Шипачев – Андрей Свечников

Кирилл Капризов – Артем Анисимов – Владимир Тарасенко

Никита Гусев – Иван Телегин – Валерий Ничушкин

Евгений Дадонов, Илья Ковальчук

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