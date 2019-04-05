Ковальчук и Шипачев – в составе сборной России на ОИ-2022 с игроками НХЛ от Hockey News, Бобровский и Радулов – нет

Издание The Hockey News представило свой вариант состава сборной России (подписав команду как «Олимпийские атлеты из России» – прим. Sports.ru) на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Предполагается, что в Играх примут участие игроки НХЛ. Состав включает 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих.
Форвард Евгений Кузнецов не включен в состав из-за 4-летней дисквалификации от ИИХФ за употребление кокаина.
Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Самсонов
Защитники:
Иван Проворов – Вячеслав Войнов
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев
Михаил Сергачев – Артем Зуб
Богдан Киселевич – Александр Романов
Нападающие:
Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров
Александр Овечкин – Вадим Шипачев – Андрей Свечников
Кирилл Капризов – Артем Анисимов – Владимир Тарасенко
Никита Гусев – Иван Телегин – Валерий Ничушкин
Евгений Дадонов, Илья Ковальчук