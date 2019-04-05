Ковальчук и Шипачев – в составе сборной России на ОИ-2022 с игроками НХЛ от Hockey News, Бобровский и Радулов – нет

Издание The Hockey News представило свой вариант состава сборной России (подписав команду как «Олимпийские атлеты из России» – прим. Sports.ru) на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Предполагается, что в Играх примут участие игроки . Состав включает 25 игроков – 3 вратарей, 8 защитников и 14 нападающих.

Форвард Евгений Кузнецов не включен в состав из-за 4-летней дисквалификации от ИИХФ за употребление кокаина.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Самсонов

Защитники:

Иван Проворов – Вячеслав Войнов

Дмитрий Орлов – Никита Зайцев

Михаил Сергачев – Артем Зуб

Богдан Киселевич – Александр Романов

Нападающие:

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– Вадим Шипачев – Андрей Свечников

Кирилл Капризов – Артем Анисимов – Владимир Тарасенко

Никита Гусев – Иван Телегин – Валерий Ничушкин

Евгений Дадонов, Илья Ковальчук