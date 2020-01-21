Овечкин о том, кто он в футболе: «Месси»

Нападающий «Вашингтона» рассказал, почему хочет сыграть за футбольное «Динамо».

Форвард является воспитанником хоккейной команды бело-голубых.

– Ты хочешь дебютировать за «Динамо», зачем тебе футбол?

– Ну, слушай, я фанат московского «Динамо» в любых видах спорта. Конечно, хотелось бы. Если есть такая возможность у клуба.

Все зависит от стечения обстоятельств, от руководства и тренерского штаба и, конечно, от команды.

– Я слышал, что, когда была пандемия, вы с Кузей [ ] брали тренера по футболу. Это правда?

– Нет. Это был мой тренер специальный, который прилетел ко мне в «Вашингтон», чтобы поддерживать форму. И мы там занимались футболом.

– Кто круче в футболе – Кузя или ты?

– Мы оба хороши. У кого-то есть свои плюсы, свои минусы.

– Если дебютируешь за «Динамо» в РПЛ, можно поменяться футболкой с любым игроком. Ты бы чью взял?

– Я себе оставлю эту игровую футболку.

– Ни с кем бы не поменялся?

– Нет.

– Знаю, что ты смотришь футбол. Самый крутой респект от самого крутого футболиста, который тебе прилетал в инстаграме?

– Из российских – понятно, все ребята. Мы все друг за другом следим, поддерживаем.

Уэйн Руни – мы с ним хорошо общаемся, дружим, потому что он играл за «Ди Си Юнайтед». Мы смотрели последний его матч. Колоссальный класс, опыт. Понятно, что уже не та форма, что была раньше, но то, что он вытворяет с мячом, как видит площадку, читает игру – это феноменально.

– Кто еще? Месси, Роналду, Златан?

– С Месси я знаком. Он тоже приезжал в Вашингтон. Так и не получил весточки от него в инстаграме.

– Если брать Овечкина-хоккеиста, его уровень, если спроецировать на футбол, то Овечкин – это кто в футболе?

– Месси, – сказал Овечкин, смеясь.

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