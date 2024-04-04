Забег «RAY Сириус Автодром» пройдет уже в эти выходные. Рассказываем все о старте на трассе Формулы-1

Информация о событии:

Дата проведения: 6-7 апреля 2024 года

Место проведения: Краснодарский край, федеральная территория Сириус, гоночная трасса «Сочи Автодром»

Дистанции: 10 км, полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км), детские забеги и фан-ран на 2,3 км в костюмах

Официальный сайт: events.topliga.ru/event/sochi_autodrom24

Памятка участника 2024 года: скачать pdf

Telegram-канал организаторов: t.me/topligarun

Контакты для связи: topligacup@topliga.ru, 8 800 333-55-76

«Сочи Автодром» – не только первая в России трасса, принимавшая этап чемпионата мира «Формулы-1». Это также самый плоский забег в стране, имеющий минимальный перепад высот на всей протяженности дистанции . А еще это отличная возможность открыть беговой сезон на сухой трассе при солнечной погоде.

Именно благодаря этой особенности «Сочи Автодром» принимал у себя чемпионат России по марафону в 2020-2022 годах, а Сардана Трофимова установила здесь рекорд чемпионатов страны в 2020 году – 2:27:09.

Маршрут и дистанции

Забег «Сочи Автодром» проводится с 2014 года. Сначала это был полумарафон, но с 2021 года стал проводиться также марафон среди спортсменов-любителей и профессионалов.

В 2024 году трасса забега изменилась: была убрана дистанция 5,5 км, теперь забег на 10 км проходит в один круг без дополнительной петли. Участники 21,1 км побегут два круга, 42,2 км – 4 круга. Новая трасса включает в себя не только круг гоночного трека автодрома, а также участок улицы Триумфальной, главной магистрали федеральной территории Сириус.

Схема трассы 2024 года:

Посмотреть схему трассы крупнее

Для сравнения – схема трассы в 2023 году. Тогда забег на дистанции 5,5 км проходил в один круг целиком по трассе автодрома; 10 км – в один круг с петлей; полумарафон (21,1 км) занимал три круга и петлю; марафон (42,2 км) – семь кругов и петлю.

Схема трассы 2023 года:

Почему произошли изменения в схеме трассы? Организаторы старта сообщили следующее: «Практически все забеги прошлых лет проводились в пределах гоночного трека с кругом 5,5 км, эта трасса была сертифицирована AIMS (то есть имела сертификат Ассоциации международных марафонов и пробегов , что подтверждает точность измерений – прим. Sports) и зарекомендовала себя как идеальная площадка для высоких скоростей.

В этом 2024 году трек Автодрома прошел через изменения и теперь его длина составляет 2,3 км. Такие перемены побуждают нас менять трассу и не ограничиваться треком: мы будем выбегать в фт Сириус. Сейчас в процессе согласования два варианта трассы и оба этих варианта предполагают круг в 10 км. Эта трасса остается такой же быстрой: набор на 10 км всего 30 метров – трасса в пределах трека также имела набор в 12 метров на 5,5 км».

Основные дистанции – 10 км, 21,1 км и 42,2 км – пройдут в воскресенье 7 апреля. В субботу 6 апреля пройдут детские забеги. Детская миля – дистанция без хронометража, длина забега зависит от возраста ребенка: 0-6 лет – 400 метров, 7-10 лет – 800 метров, 11-14 лет – 1200 метров. Детская элита – полноценный соревновательный забег на 1200 метров с хронометражем, подходит для участников 9-15 лет.

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Для болельщиков и всех желающих впервые на трассе автодрома пройдет фанран – забег в костюмах на дистанции 2,3 км. Тема костюмированного забега – «пляжный отдых на Черном море».

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте организатора «Высшая лига» до 4 апреля. Дополнительная регистрация будет открыта во время работы ЭКСПО с 5 по 7 апреля, если на момент закрытия электронной регистрации не будет достигнуто максимальное число участников соревнования.

Стоимость участия

Стоимость участия в забегах, которые пройдут в воскресенье 7 апреля:

марафон – 4 490 руб.

полумарафон – 3 590 руб.

10 км – 3 190 руб.

онлайн-забег – 3 190 руб.

Также в субботу 6 апреля пройдут следующие забеги:

детская миля (0-6 лет – 400 метров, 7-10 лет – 800 метров, 11-14 лет – 1200 метров, без хронометража) – 1 890 руб.

детская элита (9-15 лет – 1200 метров с хронометражем) – 2 390 руб.

фан-ран для всех желающих 2,3 км – 2 190 руб.

Фирменная футболка не входит в базовый стартовый пакет , поэтому при регистрации необходимо было выбирать пункт «с футболкой» и доплачивать ее стоимость. Возможность купить футболку закрылась 2 апреля.

Получение стартовых пакетов

Стартовый пакет можно получить на ЭКСПО в главном корпусе трассы «Сочи Автодром» (ул. Триумфальная, 26). Вход со стороны ж/д вокзала, ориентир – «Автомузей Ника Панули».

Время выдачи стартовых пакетов:

Пятница, 5 апреля – с 10:00 до 20:00

Суббота, 6 апреля – с 7:00 до 20:00

В день забега стартовые пакеты получить можно в том случае, если при регистрации вы оплатили получение пакета в день старта (100 руб.). Выдача пакетов закрывается за час до старта вашей дистанции.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

удостоверение личности;

оригинал медицинской справки.

Также медицинскую справку можно будет оформить в рамках ЭКСПО на стенде клиники «РЖД-Медицина» в те же часы, что работает выставка. Стоимость медицинской справки – 1 650 руб.

Программа забега

5 апреля, пятница

10:00-20:00 – время работы ЭКСПО, выдача стартовых пакетов

6 апреля, суббота

7:00-20:00 – время работы ЭКСПО, выдача стартовых пакетов

13:00 – забег на 2,3 км

13:40 – старт детской мили для участников 11-14 лет

13:50 – старт детской мили для участников 7-10 лет

14:00 – старт детской мили для участников 0-6 лет

14610 – старт детской элиты для участников 9-15 лет

7 апреля, воскресенье

7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения

8:00 – старт 42,2 км

9:30 – старт 10 км и 21,1 км

14:00 – закрытие трассы

Подробную информацию о забеге также можно найти в памятке участника 2024 года .

Как добраться

Трасса забега расположена на территории поселка Сириус в Адлере, недалеко от аэропорта. Самый удобный вариант – добраться на самолете до аэропорта «Сочи» («Адлер»), а далее на такси или электричке до Сириуса.

Жители южных регионов могут добраться до места старта по ж/д до станции «Имеретинский курорт».

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Количество участников и рекорды забега

Число участников на забеге «Сочи Автодром» в среднем составляет от 1 500 до 2 000 человек. Рекорд посещаемости был установлен в 2016 году, когда на старт полумарафона и забега-спутника на 5,5 километров вышло 2 362 спортсмена.

Все желающие могут поболеть за бегунов с главной трибуны автодрома, на которую открыт свободный доступ в рамках бегового уик-энда.

Рекорды на полумарафоне были установлены:

у мужчин – Степаном Киселевым в 2018 году (1:02:57)

у женщин – Елизаветой Погудо в 2022 году (1:13:25)

Рекорды на марафоне среди любителей:

у мужчин – Павел Морозов (2:34:28, 2022 год)

у женщин – Екатерина Сокунова (2:53:37, 2021 год)

Абсолютные рекорды на марафоне на трассе «Сочи Автодром»:

у мужчин – Андрей Лейман (2:12:53, 2021 год)

у женщин – Сардана Трофимова (2:27:09, 2020 год)

Отзывы о забеге

Владимир Кузьмин : «На автодроме я бежал 10 км, полумарафон и марафон. Трасса хорошая, но под марафон сложная из-за покрытия – жестко для ног. Также утомляют бесконечные круги с решетками по бокам. Во время марафона пробегаешь семь с лишним кругов – очень тяжело психологически вынести. Также в это время в Сочи уже может быть жарко, а на трассе нет тени, все время бежишь по солнцу, голову напекает. 10 км бежать в кайф. Трасса очень быстрая, для личных рекордов. Расположено все очень удобно – ЭКСПО в здании автодрома, недалеко аэропорт, много бюджетных отелей. В апреле нет перегруза из-за людей, приятная погода, можно съездить отдохнуть в Красную Поляну».

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Юлия Пухкал : «Я бежала 10 км – понравилось, но второй раз вряд ли побегу. Скучно бежать по кругу: пейзаж не меняется, ты видишь заборы по краям и только в один момент пробегаешь мимо трибун и слышишь, как за тебя болеют. Забег не про веселье, не про город, а про интересную локацию. Прикольно всем рассказывать, что бежал по трассе Формулы-1. Все организовано очень хорошо, трасса плоская, вполне подходит для личников.

Классно вырваться сюда в начале апреля, когда в Петербурге еще холодно, слякотно и довольно противно бегать. В Сочи уже тепло: днем можно гулять в футболке, на забеге бежать в летней экипировке. Но нужно быть готовым к жаре: ты из температуры около нуля резко оказываешься в +15 под солнцем, организм может быть не готов».

Слава Пастухов : «Забег в Сочи – это идеальный вариант, чтобы устроить себе отпуск в апреле. Вырваться из холодной весны европейской части страны и уехать на юг, где уже сухо, греет солнце и можно ходить по улице в футболке. Туристов в это время мало, поэтому можно свободно передвигаться по городе, найти местечко в любом кафе или ресторане.

Трасса забега плоская, быстрая и скучная. Если ищите пейзажей, то это точно не про «Автодром». Сюда надо ехать за результатом и готовить себя морально к видам бетона и решеток. Но это честный размен за возможность показать быстрое время».

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Фото: topliga.ru