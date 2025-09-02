Открылась регистрация на трейл «Отморозки». Он пройдет 17 января в горах Южного Урала

На Южном Урале 17 января 2026 года пройдет забег «Отморозки». Участников ждет сложная трасса по заснеженным тропам и обледенелым склонам.

Предусмотрено 3 основных дистанции:

24 км с набором высоты 770 м+ и подъемом до вершины Ялангаса (1297 м);

10 км с набором 600 м+ – радиальная дистанция до вершины Малиновой (1152 м);

11 км с набором 250 м+ – кольцевой маршрут на обзорную площадку гор «Золотые шишки» с видом на хребет Малидак;

Также пройдет забег в валенках на 1,5 км (набор высоты – 40 м) и детский забег на 500 м.

Доступна дистанция 5 км для скандинавской ходьбы.

Зарегистрироваться на все дистанции можно на сайте myrace.info , узнать подробности – на сайте организаторов . Стоимость участия в забегах – 3500–3900 руб. в зависимости от дистанции, детский старт – 700 руб., забег в валенках – 1300 руб., скандинавская ходьба – 2500 руб.

Соревнования проводит команда Malidak – организаторы трейлов в республике Башкортостан. Флагманский старт серии – фестиваль Malidak – пройдет 7-9 августа 2026 года. В марте команда проведет забег «Ярыш» в Челябинской области с забеганием на гору Большой Иремель и хребет Зигальга, в мае – забег с собаками в Уфе, в июле – благотворительный забег в Уфе. Следить за стартами можно на сайте организатора .