Владимир Никитин пробежит 10 км на Ярославском полумарафоне и выступит с лекцией 13 сентября

Организаторы Ярославского полумарафона объявили, что Владимир Никитин пробежит дистанцию 10 км. Забег пройдет 13 сентября в рамках Ярославского полумарафона.

Никитин также выступит в лектории, который пройдет на Стрелке 13 сентября с 17:00 до 19:00.

На забеге в Ярославле участников ждут дистанции 1, 3, 5, 10 и 21,1 км, чемпионат России по полумарафону. Также пройдут детские забеги на 300 и 600 м, эстафета 2 х 10,55 км. Старт впервые за 12-летнюю историю пройдет в два дня: детские забеги, 1 и 3 км – в субботу, остальные дистанции – в воскресенье. Регистрация на забег открыта на сайте RussiaRunning .

