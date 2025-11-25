Открылась регистрация на «Арена Полумарафон». Старт пройдет 19 апреля
19 апреля в Санкт-Петербурге пройдет «Арена Полумарафон» серии PushkinRun. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 10 и 5 км.
Старт и финиш состоятся на Крестовском острове, рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты пройдут по территории Приморского парка Победа, парка 300-летия Санкт-Петербурга мимо достопримечательностей «Газпром Арена» и «Лахта Центр».
Стоимость слота на полумарафонской дистанции составляет 3200 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей, на дистанции 5 км – 2300 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости