В Мончегорске в седьмой раз пройдет ночной трейл. Старт состоится 6 сентября

6 сентября в Мончегорске пройдет единственный на Кольском полуострове ночной трейл – старт Moncha Night Trail.

Участников ждут три дистанции:

5 км с набором высоты 400 м;

18 км с набором высоты 1100 м;

33 км с набором высоты 1500 м.

Также состоится детский забег на дистанции 800 м.

Маршруты всех дистанций, кроме детской, пройдут через вершину Пуадзуайвенч – площадку с видом на Мончегорск в окружении озер. На дистанции 18 км участники преодолеют горный массив Нюдуайвенч, на 33 км – массивы Нюдуайвенч и Вурэчуайвенч (Воронья гора). На всех дистанциях будут технически сложные участки, болота и броды.

Старт дистанции 33 км состоится в 18:30, 5 и 18 км – в 20:30. Основная часть забега пройдет в сумерках и темноте, поэтому у каждого участника должен быть налобный фонарь. Также в списке обязательного снаряжения свисток, запас воды и питания, для длинных дистанций – аптечка, устройство с загруженным GPS-треком маршрута.

Регистрация на забег проходит на сайте организатора и закроется в 18:00 в субботу 30 августа. Стоимость участия – от 2300 до 4000 руб. в зависимости от дистанции, детский забег – 500 руб.

Ночной трейл проходит в Мончегорске с 2018 года и в 2025 году состоится в седьмой раз. За это время старт вырос в 4 раза: с 40 до 160 участников.