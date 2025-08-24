Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова стали победителями полумарафона «Лужники»
24 августа в Москве прошел 7-й полумарафон «Лужники» от организаторов «Беговое сообщество». Дистанцию 21,1 км можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Старт и финиш состоялся на Лужнецкой набережной. Маршрут прошел по обновленному маршруту: сначала атлеты бежали по набережным столицы, с 7 по 11 км – свернули в центр города и продолжили дистанцию по улицам мимо высотки на Котельнической набережной.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:03:11 (рекорд соревнования)
Илдар Миншин – 1:04:54
Андрей Лейман – 1:05:16
21,1 км, женщины
Алла Сидорова – 1:13:25 (рекорд соревнования)
Софья Каменева – 1:14:02
Елена Седова – 1:14:33
Эстафета
ANTA Running Club Speed – 1:10:11
MRRC-Пики – 1:10:31
42run.ru – 1:11:11
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.