Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова стали победителями полумарафона «Лужники»

24 августа в Москве прошел 7-й полумарафон «Лужники» от организаторов «Беговое сообщество». Дистанцию 21,1 км можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Старт и финиш состоялся на Лужнецкой набережной. Маршрут прошел по обновленному маршруту: сначала атлеты бежали по набережным столицы, с 7 по 11 км – свернули в центр города и продолжили дистанцию по улицам мимо высотки на Котельнической набережной.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Эстафета

ANTA Running Club Speed – 1:10:11 MRRC-Пики – 1:10:31 42run.ru – 1:11:11

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .