0

Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова стали победителями полумарафона «Лужники»

24 августа в Москве прошел 7-й полумарафон «Лужники» от организаторов «Беговое сообщество». Дистанцию 21,1 км можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды. 

Старт и финиш состоялся на Лужнецкой набережной. Маршрут прошел по обновленному маршруту: сначала атлеты бежали по набережным столицы, с 7 по 11 км – свернули в центр города и продолжили дистанцию по улицам мимо высотки на Котельнической набережной.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:03:11 (рекорд соревнования)

  2. Илдар Миншин – 1:04:54

  3. Андрей Лейман – 1:05:16

21,1 км, женщины

  1. Алла Сидорова – 1:13:25 (рекорд соревнования)

  2. Софья Каменева – 1:14:02

  3. Елена Седова – 1:14:33

Эстафета 

  1. ANTA Running Club Speed – 1:10:11

  2. MRRC-Пики – 1:10:31

  3. 42run.ru – 1:11:11

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
Бег
Забег
Календарь стартов
любительский спорт
Полумарафон
Софья Каменева
Ринас Ахмадеев
Елена Седова
Алла Сидорова
Андрей Лейман
Ильдар Миншин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Перекрытая Москва 😍. Отдана велосипедистам, бегунам и триатлетам
16 августа, 12:10
Организаторы серии забегов по Золотому кольцу представили медаль «За приверженность бегу – 2025». Надо пробежать 7 и более забегов
13 августа, 14:26
Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
10 августа, 16:29
Главные новости
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
сегодня, 15:22
Продолжается лотерея на марафон в Токио. Старт пройдет 1 марта
сегодня, 12:37
Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон
сегодня, 09:17
Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге
вчера, 21:07
Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov
вчера, 12:51
Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона
вчера, 11:12
В Тверской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
20 августа, 12:52
В Москве пройдет полумарафон «Лужники». Старт по обновленному маршруту состоится 24 августа
19 августа, 19:29
Открылась регистрация на велогонку «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень». Заезды пройдут с 10 по 12 октября в Сочи
19 августа, 16:49
В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете
18 августа, 19:30