Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
10 августа в Москве прошел «Забег 2030» от организаторов «Лига Героев». Участникам доступны следующие дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км.
Стартово-финишный городок располагался на территории СК «Лужники». Маршрут дистанций прошел по Фрунзенской набережной и по улице Лужники.
Также в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошли велогонка La Strada на дистанции 50 км и бесплатный велофестиваль.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:02:34
Владимир Кукузей – 1:09:53
Максим Бояркин – 1:12
21,1 км, женщины
Елена Седова – 1:15:21
Надежда Сизова – 1:16:10
Юлия Конякина – 1:16:30
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 29:55
Павел Осипов – 31:22
Роман Ткачук – 31:32
10 км, женщины
Анна Лахнова – 33:52
Надежда Сизова – 34:52
Марина Мельник – 36:26
5 км, мужчины
Олег Балацкий – 21:12
Сергей Бабушинов – 21:13
Александр Игнатов – 21:13
5 км, женщины
Ольга Варакса – 21:29
Диана Романико – 21:52
Диана Мартынова – 23:16
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Старт на полумарафонской дистанции прошел утром, на дистанции 5 км – в 19:30, на дистанции 10 км – в 20:45.