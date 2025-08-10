  • Спортс
  • Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
0

Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа

10 августа в Москве прошел «Забег 2030» от организаторов «Лига Героев». Участникам доступны следующие дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км.

Стартово-финишный городок располагался на территории СК «Лужники». Маршрут дистанций прошел по Фрунзенской набережной и по улице Лужники.

Также в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошли велогонка La Strada на дистанции 50 км и бесплатный велофестиваль. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:02:34

  2. Владимир Кукузей – 1:09:53

  3. Максим Бояркин – 1:12

21,1 км, женщины

  1. Елена Седова – 1:15:21

  2. Надежда Сизова – 1:16:10

  3. Юлия Конякина – 1:16:30

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 29:55

  2. Павел Осипов – 31:22

  3. Роман Ткачук – 31:32

10 км, женщины

  1. Анна Лахнова – 33:52

  2. Надежда Сизова – 34:52

  3. Марина Мельник – 36:26

5 км, мужчины

  1. Олег Балацкий – 21:12

  2. Сергей Бабушинов – 21:13

  3. Александр Игнатов – 21:13

5 км, женщины

  1. Ольга Варакса – 21:29

  2. Диана Романико – 21:52

  3. Диана Мартынова – 23:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора

Старт на полумарафонской дистанции прошел утром, на дистанции 5 км – в 19:30, на дистанции 10 км – в 20:45. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Heroleague
