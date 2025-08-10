Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа

10 августа в Москве прошел «Забег 2030» от организаторов «Лига Героев». Участникам доступны следующие дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км.

Стартово-финишный городок располагался на территории СК «Лужники». Маршрут дистанций прошел по Фрунзенской набережной и по улице Лужники.

Также в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» прошли велогонка La Strada на дистанции 50 км и бесплатный велофестиваль.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:02:34 Владимир Кукузей – 1:09:53 Максим Бояркин – 1:12

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 29:55 Павел Осипов – 31:22 Роман Ткачук – 31:32

10 км, женщины

Анна Лахнова – 33:52 Надежда Сизова – 34:52 Марина Мельник – 36:26

5 км, мужчины

Олег Балацкий – 21:12 Сергей Бабушинов – 21:13 Александр Игнатов – 21:13

5 км, женщины

Ольга Варакса – 21:29 Диана Романико – 21:52 Диана Мартынова – 23:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .

Старт на полумарафонской дистанции прошел утром, на дистанции 5 км – в 19:30, на дистанции 10 км – в 20:45.