Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская выиграли Самарский международный марафон

17 августа в Самаре прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км, 1586 м. Дистанции 10 и 3 км можно было преодолеть скандинавской ходьбой.

В рамках забегов прошел командный чемпионат России по марафону.

Маршрут дистанций прошел по историческому центру, также участники бежали по мосту через реку Самара. Старт и финиш состоялся на площади Куйбышева – самая большая площадь в Европе.

Победителем стал 23-летний атлет Дмитрий Крыслов (многократный призер первенств России по кроссу). На чемпионате России по марафону в Казани Крыслов совершил дебют и прибежал 5-м (2:16).

Среди женщин первой стала Любовь Добровольская (чемпионка России по горному бегу, призерка дистанции 21,1 км в рамках Казанского марафона).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Дмитрий Крыслов – 2:19:45 Олег Куркачев – 2:24:35 Владимир Чистяков – 2:26:17

42,2 км, женщины

Любовь Добровольская – 2:46:38 Виктория Жукова – 2:51:49 Александра Ошкина – 2:54:13

21,1 км, мужчины

Олег Ильин – 1:10:03 Сергей Сергеев – 1:11:08 Семен Синцов – 1:11:59

21,1 км, женщины

Галина Камалетдинова – 1:18:23 Анна Крыслова – 1:22:02 Анастасия Самойленко – 1:29:21

10 км, мужчины

Олег Ильин – 33:07 Дмитрий Тумайкин – 33:48 Александр Пендюхов – 33:52

10 км, женщины

Анна Дворянская – 37:54 Наталья Пендюхова – 38:28 Анастасия Цыплакова – 41:02

3 км, мужчины

Алексей Тимофеев – 9:09 Сергей Ольденбург – 9:13 Артем Кременской – 9:39

3 км, женщины

Анна Ефременкова – 18:10 Юлия Григорьева – 10:18 Алла Прокофьева – 10:35

1586 м, мужчины

Сергей Ольденбург – 4:38 Захар Пантюхин – 4:59 Сергей Неизвестных – 5:00

1586 м, женщины

Любовь Осянина – 5:27 Оксана Попова – 5:41 Наталья Пучило – 5:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .