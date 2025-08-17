Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская выиграли Самарский международный марафон
17 августа в Самаре прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км, 1586 м. Дистанции 10 и 3 км можно было преодолеть скандинавской ходьбой.
В рамках забегов прошел командный чемпионат России по марафону.
Маршрут дистанций прошел по историческому центру, также участники бежали по мосту через реку Самара. Старт и финиш состоялся на площади Куйбышева – самая большая площадь в Европе.
Победителем стал 23-летний атлет Дмитрий Крыслов (многократный призер первенств России по кроссу). На чемпионате России по марафону в Казани Крыслов совершил дебют и прибежал 5-м (2:16).
Среди женщин первой стала Любовь Добровольская (чемпионка России по горному бегу, призерка дистанции 21,1 км в рамках Казанского марафона).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Дмитрий Крыслов – 2:19:45
Олег Куркачев – 2:24:35
Владимир Чистяков – 2:26:17
42,2 км, женщины
Любовь Добровольская – 2:46:38
Виктория Жукова – 2:51:49
Александра Ошкина – 2:54:13
21,1 км, мужчины
Олег Ильин – 1:10:03
Сергей Сергеев – 1:11:08
Семен Синцов – 1:11:59
21,1 км, женщины
Галина Камалетдинова – 1:18:23
Анна Крыслова – 1:22:02
Анастасия Самойленко – 1:29:21
10 км, мужчины
Олег Ильин – 33:07
Дмитрий Тумайкин – 33:48
Александр Пендюхов – 33:52
10 км, женщины
Анна Дворянская – 37:54
Наталья Пендюхова – 38:28
Анастасия Цыплакова – 41:02
3 км, мужчины
Алексей Тимофеев – 9:09
Сергей Ольденбург – 9:13
Артем Кременской – 9:39
3 км, женщины
Анна Ефременкова – 18:10
Юлия Григорьева – 10:18
Алла Прокофьева – 10:35
1586 м, мужчины
Сергей Ольденбург – 4:38
Захар Пантюхин – 4:59
Сергей Неизвестных – 5:00
1586 м, женщины
Любовь Осянина – 5:27
Оксана Попова – 5:41
Наталья Пучило – 5:44
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.