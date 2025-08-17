0

Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская выиграли Самарский международный марафон

17 августа в Самаре прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км, 1586 м. Дистанции 10 и 3 км можно было преодолеть скандинавской ходьбой.

В рамках забегов прошел командный чемпионат России по марафону.

Маршрут дистанций прошел по историческому центру, также участники бежали по мосту через реку Самара. Старт и финиш состоялся на площади Куйбышева – самая большая площадь в Европе.

Победителем стал 23-летний атлет Дмитрий Крыслов (многократный призер первенств России по кроссу). На чемпионате России по марафону в Казани Крыслов совершил дебют и прибежал 5-м (2:16). 

Среди женщин первой стала Любовь Добровольская (чемпионка России по горному бегу, призерка дистанции 21,1 км в рамках Казанского марафона).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Крыслов – 2:19:45

  2. Олег Куркачев – 2:24:35

  3. Владимир Чистяков – 2:26:17

42,2 км, женщины

  1. Любовь Добровольская – 2:46:38

  2. Виктория Жукова – 2:51:49

  3. Александра Ошкина – 2:54:13

21,1 км, мужчины

  1. Олег Ильин – 1:10:03

  2. Сергей Сергеев – 1:11:08

  3. Семен Синцов – 1:11:59

21,1 км, женщины

  1. Галина Камалетдинова – 1:18:23

  2. Анна Крыслова – 1:22:02

  3. Анастасия Самойленко – 1:29:21

10 км, мужчины

  1. Олег Ильин – 33:07

  2. Дмитрий Тумайкин – 33:48

  3. Александр Пендюхов – 33:52

10 км, женщины

  1. Анна Дворянская – 37:54

  2. Наталья Пендюхова – 38:28

  3. Анастасия Цыплакова – 41:02

3 км, мужчины

  1. Алексей Тимофеев – 9:09

  2. Сергей Ольденбург – 9:13

  3. Артем Кременской – 9:39

3 км, женщины

  1. Анна Ефременкова – 18:10

  2. Юлия Григорьева – 10:18

  3. Алла Прокофьева – 10:35

1586 м, мужчины

  1. Сергей Ольденбург – 4:38

  2. Захар Пантюхин – 4:59

  3. Сергей Неизвестных – 5:00

1586 м, женщины

  1. Любовь Осянина – 5:27

  2. Оксана Попова – 5:41

  3. Наталья Пучило – 5:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
