Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Нам удалось превратить «Белые ночи» в настоящий спортивный праздник»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга высказался о марафоне «Белые ночи».

Забег проходит сегодня.

«У нас 26 тысяч зарегистрированных участников. Даже не зарегистрированных, а тех, кто получил стартовый пакет. Ограничения связаны с безопасностью. У нас моментально раскупили все слоты.

Нам удалось превратить «Белые ночи» в настоящий спортивный праздник для жителей города, для жителей нашей страны. И международный праздник, потому что это такой блестящий пример спортивного туризма – люди со всего мира приезжают. У нас сегодня участники из Турции, Китая, Беларуси, стран СНГ», – рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Международный марафон «Белые Ночи» в 2025 году. Все самое важное о забеге на 10 и 42,2 км