Антон Бабиков пробежит марафон «Белые ночи». Это первый марафон спортсмена, он планирует разменять 2:22

5 июля в Санкт-Петербурге пройдет марафон «Белые ночи». Биатлонист Антон Бабиков (чемпион мира и Европы) рассказал в интервью спортивному блогеру Shelgorn, что дебютирует на дистанции 42,2 км. Бабиков планирует выбежать из 2 часов 22 минут – это результат уровня «мастер спорта».

Спортсмен объяснил почему лыжная подготовка труднее, чем марафонская: «Бег – это что-то более естественное, чем лыжи. Лыжи – координационно сложный вид спорта, и он от тебя требует гораздо больших энергозатрат. Пробежать может кто угодно. Я не умаляю достоинств тех, кто бегает марафоны, но в целом главное – просто выходить каждый день. На лыжах гораздо больше требований к организму. Мы бегаем, катаемся на роллерах, делаем силовые и имитацию – это очень многогранный вид спорта. Из-за этого он тяжел, потому что на одной тренировке можно провести 4-5 часов спокойно».

В конце июня Бабиков пробежал «Ночной забег» за 29:57, а в мае – полумарафон в рамках Казанского марафона за 1:07:56.