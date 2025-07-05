  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Антон Бабиков пробежит марафон «Белые ночи». Это первый марафон спортсмена, он планирует разменять 2:22
0

Антон Бабиков пробежит марафон «Белые ночи». Это первый марафон спортсмена, он планирует разменять 2:22

5 июля в Санкт-Петербурге пройдет марафон «Белые ночи». Биатлонист Антон Бабиков (чемпион мира и Европы) рассказал в интервью спортивному блогеру Shelgorn, что дебютирует на дистанции 42,2 км. Бабиков планирует выбежать из 2 часов 22 минут – это результат уровня «мастер спорта».

Спортсмен объяснил почему лыжная подготовка труднее, чем марафонская: «Бег – это что-то более естественное, чем лыжи. Лыжи – координационно сложный вид спорта, и он от тебя требует гораздо больших энергозатрат. Пробежать может кто угодно. Я не умаляю достоинств тех, кто бегает марафоны, но в целом главное – просто выходить каждый день. На лыжах гораздо больше требований к организму. Мы бегаем, катаемся на роллерах, делаем силовые и имитацию – это очень многогранный вид спорта. Из-за этого он тяжел, потому что на одной тренировке можно провести 4-5 часов спокойно».

В конце июня Бабиков пробежал «Ночной забег» за 29:57, а в мае – полумарафон в рамках Казанского марафона за 1:07:56.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Shelgorn
Забег
Календарь стартов
Бег
logoАнтон Бабиков
любительский спорт
Марафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Темные улицы, участники бегут с машинами. Как проходил первый марафон «Белые ночи» в 1990-м
3сегодня, 11:15
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». На старт выйдут Реунков, Дмитриева, Александрова, а также атлеты из Китая, Кении и Эфиопии
30 июня, 18:32
Антон Бабиков и Александр Панжинский пробежали «Ночной забег» в Москве. Бабиков стал девятым
22 июня, 15:50
Главные новости
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». На старт выйдут Реунков, Дмитриева, Александрова, а также атлеты из Китая, Кении и Эфиопии
30 июня, 18:32
Киберспортсмена выгнали из клуба Cloud9 за пьяные домогательства. Он был лицом кампании, пропагандирующей ЗОЖ среди спортсменов
25 июня, 14:00Киберспорт
2 000 участников забега спортивной программы ПМЭФ собрали 20 000 литров топлива G-Drive для фонда, работающего с тяжелобольными детьми
19 июня, 15:00Реклама
Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
32 июня, 12:29
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Более тысячи атлетов приняли участие в Ивановском полумарафоне «Красная нить»
сегодня, 10:57
На Ивановском полумарафоне отменили часть забегов. Администрация города досрочно открыла дороги
сегодня, 10:54
Российские свимранеры заняли второе место в мировой акции My SwimRun Friendship battle 2025
13 июля, 17:30
Антонина Юшина стала 7-й в гонке HOKA Val d’Aran by UTMB, которая прошла 3 июля в Пиренеях
3 июля, 17:11
В «Лужниках» открылся «Беговой центр». Заниматься можно будет бесплатно
2 июля, 17:35
В Гатчине пройдут забеги «Гатчинская дорожка» и «Длинные аллеи». Старты состоятся в августе
1 июля, 16:59
Ахмадеев, Бякин, Аплачкина, Андреева, Сидорова выйдут на старт дистанции 10 км в рамках марафона «Белые ночи»
30 июня, 19:30
Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями дистанции 113 км на фестивале спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025
29 июня, 12:38
Омар Худиев и Екатерина Чеклецова стали победителями дистанции 50 км трейлового фестиваля Arkhyz Wild Trail 2025
29 июня, 11:51
Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла
28 июня, 20:57