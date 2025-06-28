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Садиков и Шамсутдинова стали победителями дистанции 20 км на Лениногорском трейле. Новый старт серии Timerman прошел 28 июня

28 июня в Лениногорске (Республика Татарстан) прошли трейловые забеги на дистанциях 20, 10 и 3 км. Это новый старт серии TIMERMAN. 

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

  1. Нияз Садиков – 1:13:01

  2. Ирек Бакиров – 1:16:42

  3. Камиль Сабитов – 1:16:43

20 км, женщины

  1. Камила Шамсутдинова – 1:27:38

  2. Гульназ Тихонова – 1:28:49

  3. Надежда Авдеева – 1:32:04

10 км, мужчины

  1. Игорь Головин – 35:40

  2. Евгений Байбородов – 36:35

  3. Марсель Галимов – 37:35

10 км, женщины

  1. Снежана Мошная – 43:07

  2. Мария Хасаншина – 46:34

  3. Елена Хайруллина – 46:41

3 км, мужчины

  1. Динар Самигуллин – 13:00

  2. Николай Горбачев – 13:26

  3. Виталий Михайлов – 14:04

3 км, женщины

  1. Ольга Васюткина – 17:09

  2. Кристина Богданова – 18:03

  3. Карина Морозова – 18:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
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