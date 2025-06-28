Садиков и Шамсутдинова стали победителями дистанции 20 км на Лениногорском трейле. Новый старт серии Timerman прошел 28 июня
28 июня в Лениногорске (Республика Татарстан) прошли трейловые забеги на дистанциях 20, 10 и 3 км. Это новый старт серии TIMERMAN.
Результаты победителей и призеров:
20 км, мужчины
Нияз Садиков – 1:13:01
Ирек Бакиров – 1:16:42
Камиль Сабитов – 1:16:43
20 км, женщины
Камила Шамсутдинова – 1:27:38
Гульназ Тихонова – 1:28:49
Надежда Авдеева – 1:32:04
10 км, мужчины
Игорь Головин – 35:40
Евгений Байбородов – 36:35
Марсель Галимов – 37:35
10 км, женщины
Снежана Мошная – 43:07
Мария Хасаншина – 46:34
Елена Хайруллина – 46:41
3 км, мужчины
Динар Самигуллин – 13:00
Николай Горбачев – 13:26
Виталий Михайлов – 14:04
3 км, женщины
Ольга Васюткина – 17:09
Кристина Богданова – 18:03
Карина Морозова – 18:03
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
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