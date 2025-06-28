Садиков и Шамсутдинова стали победителями дистанции 20 км на Лениногорском трейле. Новый старт серии Timerman прошел 28 июня

28 июня в Лениногорске (Республика Татарстан) прошли трейловые забеги на дистанциях 20, 10 и 3 км. Это новый старт серии TIMERMAN.

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

Нияз Садиков – 1:13:01 Ирек Бакиров – 1:16:42 Камиль Сабитов – 1:16:43

20 км, женщины

Камила Шамсутдинова – 1:27:38 Гульназ Тихонова – 1:28:49 Надежда Авдеева – 1:32:04

10 км, мужчины

Игорь Головин – 35:40 Евгений Байбородов – 36:35 Марсель Галимов – 37:35

10 км, женщины

Снежана Мошная – 43:07 Мария Хасаншина – 46:34 Елена Хайруллина – 46:41

3 км, мужчины

Динар Самигуллин – 13:00 Николай Горбачев – 13:26 Виталий Михайлов – 14:04

3 км, женщины

Ольга Васюткина – 17:09 Кристина Богданова – 18:03 Карина Морозова – 18:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .