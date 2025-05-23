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12-13 июля в Московской области пройдет забег «Сырный трейл»

12-13 июля в городе Истра (Московская область) на ферме «Русский пармезан» пройдет забег «Сырный трейл» (0+).

Маршрут дистанции проходит по территории Истринской сыроварни, где также находится коровник. Также участники пробегут по лесам и полям. На пунктах питания организаторы обещают сыр и вино. 

В субботу 12 июля участники будут соревноваться на дистанциях 5 км (забег в костюмах) и 10 км (ночной забег). Также пройдет эстафетный забег, где три атлета пробегут по 1 км, и исторический забег в лаптях на дистанции 1 верста (1,06 км). Для детей состоятся забеги на дистанциях 500 м и 1 км.

В воскресенье 13 июля пройдут основные старты на дистанциях 5 км, 15 км и 25 км.

Стоимость слота на дистанции 1 верста составляет 2400 рублей, на костюмированный забег на дистанции 5 км – 2400 рублей, на ночной забег – 2450 рублей, на дистанции 5 км – 2950 рублей, на дистанции 15 км – 3450 рублей, на дистанции 25 км – 3950 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Istra.run
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