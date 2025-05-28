Открылась регистрация на забег в национальных костюмах в Москве. Старт пройдет 5 июля

5 июля на ВДНХ в Москве пройдет бесплатный забег (0+) в национальных костюмах на дистанции 500 м. Старт состоится в рамках национального удмуртского праздника «Гербер» (традиционное празднование окончания посевных работ). Также состоится отдельное награждение за лучшие национальные костюмы.

К участию в забеге на дистанцию 500 м допустят участников всех возрастов, главное – наличие костюма. Причем стартовать можно не только в национальном костюме, а в любом наряде, который отражает интересы спортсмена.

Также состоятся забеги на дистанциях 10 и 5 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 500 м и 1 км.

Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 2400 рублей, на дистанции 5 км – 2100 рублей. Участие в детских забегах стоит 700 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора .