В Тюмени пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2025. В программе: соревнования по триатлону, забеги, заплывы, концерты и квесты

14 и 15 июня в Тюмени пройдет фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. В программе: заплывы, забеги, соревнования по триатлону, квесты, концерты, открытые тренировки.

В субботу 14 июня пройдут женские и мужские забеги на дистанции 5 км. Также состоится детский старт, в нем могут принять участие юные атлеты от 0 до 12 лет. Пловцы будут соревноваться на дистанции 1 морская миля (1,93 км) в акватории реки Туры. День завершится концертом, для участников выступят местные детские коллективы и пройдет DJ-сет.

В воскресенье 15 июня состоится главное соревнование – триатлон на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) и «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях. Поддержать триатлетов можно на точках поддержки, которые будут организованы местными беговыми клубами и кафе. Также у организаторов пройдет конкурс на лучшую точку боления. Зарегистрировать свою точку поддержки можно по ссылке .

Регистрация еще доступна на сайте организатора .

Каждый тюменец может поучаствовать в фестивале спорта: посетить вечеринку финишера и принять участие во всех активностях. Для этого надо получить бесплатный браслет болельщика в информационном центре IRONSTAR по адресу Набережная Туры, 23Б.

С 13 по 15 июня для всех желающих состоится триатлон-квест. Принять участие можно всей семьей или индивидуально, для этого потребуется только телефон с приложением Telegram. Надо будет отгадывать загадки по трем этапам: плавание, бег и велосипед. Все финишеры квеста получат подарки.

В течение всех выходных будут проходить открытые тренировки от местных фитнес-клубов Fitberry, «Кинетики». Для детей будет организована площадка Fitberry Kids. Там можно будет поиграть с аниматорами, сфотографироваться с ростовыми фигурами и принять участие в квесте.