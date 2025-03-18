Владимир Никитин примет участие в Казанском марафоне. Рекордсмен России на дистанциях 10 и 21,1 км пробежит свой первый марафон

3-4 мая в Казани пройдет марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км. В рамках забега также пройдет чемпионат России по марафону.

Многократный чемпион России и рекордсмен страны на дистанциях 21,1 и 10 км Владимир Никитин заявил , что примет участие в Казанском марафоне и поборется за звание чемпиона России по марафону. Это будет первый марафон атлета, до этого из длинных дистанций Никитин бегал полумарафоны (рекорд – 1:00:42) и дистанции 10 км (рекорд – 28:11).