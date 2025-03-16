Глава Международной федерации бодибилдинга испанец Сантоха намерен приехать на турнир в Россию
Глава Международной федерации бодибилдинга намерен приехать на турнир в Россию.
Испанец Рафаэль Сантоха посетит соревнования Siberian Power Show, которые пройдут в Красноярске 19 и 20 апреля.
«Президент IFBB Рафаэль Сантоха подтвердил свое присутствие на Siberian Power Show. Мы с нетерпением ждем его встречи с членами нашей спортивной семьи», – сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.
По словам организаторов, участниками этого шоу станут сильнейшие спортсмены России и дальнего зарубежья.
В середине июля исполком Международной федерации бодибилдинга принял решение вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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