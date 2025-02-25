Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по бодибилдингу под своим флагом

Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по бодибилдингу с флагом РФ.

«Сборная России 24 февраля получила документально-подтвержденное приглашение со стороны Международной федерации бодибилдинга (IFBB) для участия в чемпионате Европы.

Руководство IFBB подтвердило, что россияне смогут соревноваться на этом турнире с флагом и гимном своей страны согласно решению международной федерации от 8 июля 2024 года.

Федерация бодибилдинга России уже сформировала команду на чемпионат Европы, в которую включила около 200 спортсменов.

Список сборной был отправлен в IFBB, и уже пришло приглашение от международной федерации на всю сборную России для оформления въездных виз в Испанию», — сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет с 30 апреля по 5 мая в испанском городе Санта-Сусанна.