Женская сборная России по бодибилдингу отказалась от участия в ЧМ в Японии. Их допускали только в нейтральном статусе

Женская сборная России по бодибилдингу отказалась от участия в чемпионате мира.

По решению японских властей россиянок допускали к участию в турнире только в нейтральном статусе.

В июле текущего года Международная федерация бодибилдинга (IFBB) вернула российским спортсменам право выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Европы.

«В последний момент под давлением правительства Японии оргкомитет был вынужден принять решение, согласно которому сборная России из-за возможных проблем с безопасностью в Японии может быть допущена к ЧМ только в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и экипировки.

10 ноября нам поступило официальное письмо от IFBB по данному вопросу со ссылкой на японский оргкомитет. В письме IFBB указывается, что в будущем право проведения чемпионатов мира будет предоставляться только тем странам, которые будут придерживаться правил и решений IFBB, то есть все сборные будут выступать в равных условиях.

Очень неприятно, когда политика вмешивается в спорт и это безусловно отрицательно влияет на развитие спорта! Спорт должен объединять людей, а не разъединять!

В связи с этим президиум ФББР принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии с 16 по 20 декабря 2024 года в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас, и другого решения с нашей стороны просто не может быть, особенно в такое непростое для нашей страны время.

Информируем, что в 2025 году мужской чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии, а женский – в Китае. Это дружественные нам страны, которые не смешивают спорт с политикой», – говорится в телеграм-канале Федерации бодибилдинга России.