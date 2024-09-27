Сборная России по бодибилдингу завоевала 9 золотых медалей на ЧМ в Иране
Сборная России по бодибилдингу завоевала на чемпионате мира в Иране 20 медалей, в том числе 9 золотых.
Соревнования на острове Киш завершились 27 сентября. Россия заняла второе общекомандное место, уступив только хозяевам ЧМ.
«Впервые после трехлетнего перерыва сборная России приняла участие в главном международном турнире Международной федерации бодибилдинга (IFBB). Решение вернуться на мировую арену Федерация бодибилдинга России приняла после того, как IFBB официально разрешила государственную символику и гимн на всех своих соревнованиях», – сообщили в Федерации бодибилдинга России.
«Следующий мужской чемпионат мира состоится в 2025 году в Саудовской Аравии, куда сборная России уже получила персональное приглашение от представителей оргкомитета», – также отметили в федерации.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий