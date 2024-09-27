Сборная России по бодибилдингу завоевала 9 золотых медалей на ЧМ в Иране

Сборная России по бодибилдингу завоевала на чемпионате мира в Иране 20 медалей, в том числе 9 золотых.

Соревнования на острове Киш завершились 27 сентября. Россия заняла второе общекомандное место, уступив только хозяевам ЧМ.

«Впервые после трехлетнего перерыва сборная России приняла участие в главном международном турнире Международной федерации бодибилдинга (IFBB). Решение вернуться на мировую арену Федерация бодибилдинга России приняла после того, как IFBB официально разрешила государственную символику и гимн на всех своих соревнованиях», – сообщили в Федерации бодибилдинга России.

«Следующий мужской чемпионат мира состоится в 2025 году в Саудовской Аравии, куда сборная России уже получила персональное приглашение от представителей оргкомитета», – также отметили в федерации.