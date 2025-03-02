Цепков и Габушева стали победителями второго дня Деминского лыжного марафона

2 марта в центре спорта и отдыха «Демино» (Ярославская область) прошел 18-й Деминский лыжный марафон на дистанции 30 км классическим стилем. Также состоялись детские старты.

Результаты победителей и призеров:

30 км, мужчины

Евгений Цепков – 1:18:39 Алексей Шемякин – 1:18:39 Андрей Алипкин – 1:18:40

30 км, женщины

Милена Габушева – 1:30:53 Юлия Чекалева – 1:31:29 Мария Сидорова – 1:33:43

Результаты можно смотреть на сайте RussiaRunning .

О результатах первого дня соревнований писали в этой новости .