Цепков и Габушева стали победителями второго дня Деминского лыжного марафона
2 марта в центре спорта и отдыха «Демино» (Ярославская область) прошел 18-й Деминский лыжный марафон на дистанции 30 км классическим стилем. Также состоялись детские старты.
Результаты победителей и призеров:
30 км, мужчины
Евгений Цепков – 1:18:39
Алексей Шемякин – 1:18:39
Андрей Алипкин – 1:18:40
30 км, женщины
Милена Габушева – 1:30:53
Юлия Чекалева – 1:31:29
Мария Сидорова – 1:33:43
Результаты можно смотреть на сайте RussiaRunning.
О результатах первого дня соревнований писали в этой новости.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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