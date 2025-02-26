0

Отменен Московский лыжный марафон

9 марта на трассе «Альфа Битца» должен был пройти Московский лыжный марафон. Старт уже переносили с 9 февраля. 

Организаторы RussiaLoppet сообщили о переносе старта на 2026 год из-за недостаточного снежного покрова. Слот можно перенести на 2026 год (это произойдет автоматически, если не оформить возврат до 31 марта), доплата не нужна.

Также возможно вернуть деньги за слот, для этого надо отменить регистрацию в личном кабинете на сайте Russialoppet. Средства поступят на счет на сайте, можно будет купить слот на другую гонку.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Календарь стартов
лыжные гонки
любительский спорт
марафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Лыжный марафон «Владимирский Проку» перенесен на 15-16 марта 2025 года
19 февраля, 10:57
Лыжный марафон «Кубок Устьи»: прокатиться по лучшей трассе в стране
17 февраля, 07:45
Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» – знак качества с 1974 года
16 февраля, 16:10
Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» все же пройдет 29-30 марта. Ранее организаторы переносили старт на 22 и 23 марта
15 февраля, 12:43
Уфимский лыжный марафон: гонка по трассе, на которой соревновался олимпийский чемпион Тарьей Бо
314 февраля, 10:25
Главные новости
Открылась регистрация на Московский марафон. Забеги пройдут 20 и 21 сентября по обновленному линейному маршруту
418 февраля, 12:10
Открылась регистрация на Московский полумарафон. Забеги пройдут 26-27 апреля по обновленному линейному маршруту
14 февраля, 13:55
Что делать, когда спорт и диеты не работают? Отвечаем на вопросы об избыточном весе
22 января, 11:00Спецпроект
Открылась регистрация на все старты серии TIMERMAN. С февраля по октябрь в Республике Татарстан пройдут забеги, заплывы, велогонки, соревнования по триатлону и свимрану
27 декабря 2024, 13:58
Открылась регистрации на забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025». 10 забегов пройдут с мая по октябрь
10 декабря 2024, 12:48
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
6 декабря 2024, 14:03
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря 2024, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря 2024, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря 2024, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября 2024, 11:00Конкурс
Ко всем новостям
Последние новости
Come On SWIMRUN анонсировали дату соревнований по свимрану. Старт состоится 21 июня
24 февраля, 16:59
Более 600 биатлонистов-любителей приняли участие в соревнованиях по биатлону PionerCup, которые прошли 23 февраля в Москве
23 февраля, 16:51
Никита Егоров и Светлана Потапова стали победителями лыжного марафона «Европа-Азия», который прошел в Свердловской области 23 февраля
23 февраля, 11:40
Александр Науменко и Екатерина Резник стали победителями полумарафона в рамках Зимнего Павловского забега
23 февраля, 10:23
Наталья и Александр Терентьевы стали победителями на дистанции 10 км «Гонки Легкова»
522 февраля, 11:49
В Москве прошла премьера фильма «Эстафета» про забег, который состоялся на дистанции 180 км из Москвы до Крутояка. Кино доступно онлайн
21 февраля, 16:48
Открылась регистрация на Пермский марафон-2025. Забеги состоятся 6-7 сентября
121 февраля, 15:43
Лыжный марафон «Владимирский Проку» перенесен на 15-16 марта 2025 года
19 февраля, 10:57
Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 18 мая в Пермском крае
18 февраля, 15:36
В субботу 22 февраля пройдет лыжный забег «Гонка Легкова». Призовой фонд соревнований – 5 миллионов рублей
517 февраля, 15:55