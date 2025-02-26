Отменен Московский лыжный марафон

9 марта на трассе «Альфа Битца» должен был пройти Московский лыжный марафон. Старт уже переносили с 9 февраля.

Организаторы RussiaLoppet сообщили о переносе старта на 2026 год из-за недостаточного снежного покрова. Слот можно перенести на 2026 год (это произойдет автоматически, если не оформить возврат до 31 марта), доплата не нужна.

Также возможно вернуть деньги за слот, для этого надо отменить регистрацию в личном кабинете на сайте Russialoppet . Средства поступят на счет на сайте, можно будет купить слот на другую гонку.