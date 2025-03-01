Алексей Шемякин и Светлана Заборская стали победителями Деминского марафона

В субботу 1 марта в центре спорта и отдыха «Демино» (Ярославская область) прошел 18-й Деминский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанции 46 км (марафон был сокращен из-за недостаточности снежного покрова).

В пятницу 28 февраля состоялись гонки на дистанциях 30 км свободным стилем и 10 км и 5 км для детей.

Победителя марафон определил фотофиниш. Алексей Шемякин (чемпион России в марафоне) финишировал вместе с Андреем Алипкиным (мастер спорта по лыжным гонкам), но все же Алексей оказался быстрее. Среди женщин победительницей стала бронзовая призерка чемпионата России в эстафете Светлана Заборская .

46 км, мужчины

Алексей Шемякин – 1:43:09 Андрей Алипкин – 1:43:09 Дмитрий Кондрашов – 1:43:35 Карим Халили – 1:47:59

46 км, женщины

30 км, мужчины

Александр Дельцов – 1:16:52 Платон Дутов – 1:20:39 Иван Шемякин – 1:20:44

30 км, женщины

Кира Лютая – 1:27:29 Наталья Зернова – 1:33:11 Софья Шваб – 1:35:49

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

В воскресенье 2 марта пройдут детские забеги и гонка на дистанции 30 км классическим стилем.

Деминский лыжный марафон: все самое важное о главном зимнем старте страны