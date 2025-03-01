Алексей Шемякин и Светлана Заборская стали победителями Деминского марафона
В субботу 1 марта в центре спорта и отдыха «Демино» (Ярославская область) прошел 18-й Деминский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанции 46 км (марафон был сокращен из-за недостаточности снежного покрова).
В пятницу 28 февраля состоялись гонки на дистанциях 30 км свободным стилем и 10 км и 5 км для детей.
Победителя марафон определил фотофиниш. Алексей Шемякин (чемпион России в марафоне) финишировал вместе с Андреем Алипкиным (мастер спорта по лыжным гонкам), но все же Алексей оказался быстрее. Среди женщин победительницей стала бронзовая призерка чемпионата России в эстафете Светлана Заборская.
46 км, мужчины
Алексей Шемякин – 1:43:09
Андрей Алипкин – 1:43:09
Дмитрий Кондрашов – 1:43:35
Карим Халили – 1:47:59
46 км, женщины
Светлана Заборская – 1:55:33
Анастасия Халили – 1:55:39
Алена Перевозчикова – 1:58:50
Рада Тарасенко – 2:00:05
30 км, мужчины
Александр Дельцов – 1:16:52
Платон Дутов – 1:20:39
Иван Шемякин – 1:20:44
30 км, женщины
Кира Лютая – 1:27:29
Наталья Зернова – 1:33:11
Софья Шваб – 1:35:49
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
В воскресенье 2 марта пройдут детские забеги и гонка на дистанции 30 км классическим стилем.
Деминский лыжный марафон: все самое важное о главном зимнем старте страны
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