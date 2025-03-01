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Алексей Шемякин и Светлана Заборская стали победителями Деминского марафона

В субботу 1 марта в центре спорта и отдыха «Демино» (Ярославская область) прошел 18-й Деминский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанции 46 км (марафон был сокращен из-за недостаточности снежного покрова).

В пятницу 28 февраля состоялись гонки на дистанциях 30 км свободным стилем и 10 км и 5 км для детей.

Победителя марафон определил фотофиниш. Алексей Шемякин (чемпион России в марафоне) финишировал вместе с Андреем Алипкиным (мастер спорта по лыжным гонкам), но все же Алексей оказался быстрее. Среди женщин победительницей стала бронзовая призерка чемпионата России в эстафете Светлана Заборская.

46 км, мужчины

  1. Алексей Шемякин – 1:43:09

  2. Андрей Алипкин – 1:43:09

  3. Дмитрий Кондрашов – 1:43:35

  4. Карим Халили – 1:47:59

46 км, женщины

  1. Светлана Заборская – 1:55:33

  2. Анастасия Халили – 1:55:39

  3. Алена Перевозчикова – 1:58:50

  4. Рада Тарасенко – 2:00:05

30 км, мужчины

  1. Александр Дельцов – 1:16:52

  2. Платон Дутов – 1:20:39

  3. Иван Шемякин – 1:20:44

30 км, женщины

  1. Кира Лютая – 1:27:29

  2. Наталья Зернова – 1:33:11

  3. Софья Шваб – 1:35:49

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning

В воскресенье 2 марта пройдут детские забеги и гонка на дистанции 30 км классическим стилем.

Деминский лыжный марафон: все самое важное о главном зимнем старте страны

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
лыжные гонки
любительский спорт
Календарь стартов
Светлана Заборская
Рада Тарасенко
Алена Перевозчикова
Алексей Шемякин
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКарим Халили
марафон
Андрей Алипкин
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