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Лыжный марафон «Владимирский Проку» перенесен на 15-16 марта 2025 года

15-16 марта во Владимире пройдет лыжный марафон, который проводится в память об Алексее Прокуророве – олимпийском чемпионе 1988 года. Старт перенесли с 8-9 марта. 

Организаторы объяснили причину переноса в телеграм-канале: «Календарь на даты 8-9 марта достаточно переполнен из-за многих переносов и, возможно, вы являетесь участником нескольких марафонов на эти даты. Мы хотели бы видеть вас именно с нами».

Спортсмены, которые не смогут принять участие в новые даты, могут перенести слот на 2026 год. Для переноса необходимо написать на почту proku33@yandex.ru.

Также организаторы сообщают, что трасса находится в удовлетворительном состоянии, большая часть дистанции заснежена. 

Владимирский ПРОКУ: «рабочая» трасса и лучшая поддержка зрителей

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
марафон
лыжные гонки
Календарь стартов
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