Лыжный марафон «Владимирский Проку» перенесен на 15-16 марта 2025 года
15-16 марта во Владимире пройдет лыжный марафон, который проводится в память об Алексее Прокуророве – олимпийском чемпионе 1988 года. Старт перенесли с 8-9 марта.
Организаторы объяснили причину переноса в телеграм-канале: «Календарь на даты 8-9 марта достаточно переполнен из-за многих переносов и, возможно, вы являетесь участником нескольких марафонов на эти даты. Мы хотели бы видеть вас именно с нами».
Спортсмены, которые не смогут принять участие в новые даты, могут перенести слот на 2026 год. Для переноса необходимо написать на почту proku33@yandex.ru.
Также организаторы сообщают, что трасса находится в удовлетворительном состоянии, большая часть дистанции заснежена.
Владимирский ПРОКУ: «рабочая» трасса и лучшая поддержка зрителей
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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