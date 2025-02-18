Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 18 мая в Пермском крае
18 мая в Чайковском в Пермском крае пройдет 10-й юбилейный забег на трамплин «Царь горы». Участники будут преодолевать 400-метровый забег в гору по склону трамплина со средним уклоном трассы 35 градусов.
Принять участие можно как сольно, так и в формате смешанной эстафеты, где 4 человека бегут по 100 м. Также пройдет эстафета для пожарных – участники бегут в дыхательном аппарате со сжатом воздухом (ДАСВ) и в боевой одежде. Пожарные должны предоставить личную карточку газодымозащитника.
Стоимость слота при оплате до 1 марта включительно составляет 2300 рублей. Участие эстафетной команды стоит 8000 рублей, эстафеты пожарных – 7000 рублей. С 2 марта цены будут повышаться.
Регистрация проходит на сайте организатора.
За 14 дней с начала регистрации на забег зарегистрировалось более 300 атлетов из 40 городов России.
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