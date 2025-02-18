  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 18 мая в Пермском крае
0

Открылась регистрация на забег на трамплин «Царь горы». Старт состоится 18 мая в Пермском крае

18 мая в Чайковском в Пермском крае пройдет 10-й юбилейный забег на трамплин «Царь горы». Участники будут преодолевать 400-метровый забег в гору по склону трамплина со средним уклоном трассы 35 градусов.

Принять участие можно как сольно, так и в формате смешанной эстафеты, где 4 человека бегут по 100 м. Также пройдет эстафета для пожарных – участники бегут в дыхательном аппарате со сжатом воздухом (ДАСВ) и в боевой одежде. Пожарные должны предоставить личную карточку газодымозащитника.

Стоимость слота при оплате до 1 марта включительно составляет 2300 рублей. Участие эстафетной команды стоит 8000 рублей,  эстафеты пожарных – 7000 рублей. С 2 марта цены будут повышаться. 

Регистрация проходит на сайте организатора.

За 14 дней с начала регистрации на забег зарегистрировалось более 300 атлетов из 40 городов России.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Забег
Бег
экстрим
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на Московский марафон. Забеги пройдут 20 и 21 сентября по обновленному линейному маршруту
сегодня, 12:10
Антон Нестеренко и Анастасия Шишкина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra
16 февраля, 13:03
Открылась регистрация на забеги «Ярославль. Любовь. Апрель» и «Ночь. Стрелка. Ярославль». Старты пройдут 12 апреля и 19 июля
29 января, 06:22
Рекомендуем
Главные новости
Открылась регистрация на Московский марафон. Забеги пройдут 20 и 21 сентября по обновленному линейному маршруту
сегодня, 12:10
Открылась регистрация на Московский полумарафон. Забеги пройдут 26-27 апреля по обновленному линейному маршруту
14 февраля, 13:55
Что делать, когда спорт и диеты не работают? Отвечаем на вопросы об избыточном весе
22 января, 11:00Спецпроект
Открылась регистрация на все старты серии TIMERMAN. С февраля по октябрь в Республике Татарстан пройдут забеги, заплывы, велогонки, соревнования по триатлону и свимрану
27 декабря 2024, 13:58
Открылась регистрации на забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025». 10 забегов пройдут с мая по октябрь
10 декабря 2024, 12:48
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
6 декабря 2024, 14:03
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря 2024, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря 2024, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря 2024, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября 2024, 11:00Конкурс
Ко всем новостям
Последние новости
В субботу 22 февраля пройдет лыжный забег «Гонка Легкова». Призовой фонд соревнований – 5 миллионов рублей
5вчера, 15:55
Более тысячи атлетов приняли участие в зимнем ультрамарафоне Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2025
16 февраля, 17:12
Вокуев и Власова стали победителями второго дня лыжного марафона «Галичское Заозерье»
116 февраля, 13:31
Антон Нестеренко и Анастасия Шишкина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra
16 февраля, 13:03
В Казани прошел четвертый этап соревнований по биатлону PionerCup. Гонки состоялись 15 февраля
15 февраля, 14:49
Алена Перевозчикова и Артем Грязев стали победителями лыжного марафона «Галичское Заозерье», который прошел 15 февраля в Костромской области
115 февраля, 13:21
Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера» все же пройдет 29-30 марта. Ранее организаторы переносили старт на 22 и 23 марта
15 февраля, 12:43
Более тысячи атлетов приняли участие в ледовом полумарафоне Magic Vladivostok Ice Run 2025
315 февраля, 09:50
В Мурманске пройдут чемпионат России по велосипедному спорту на фэтбайках. Старт состоится 1 марта
115 февраля, 08:24
В Москве в «Лужниках» снова заработала бесплатная лыжно-биатлонная трасса. Она будет работать до 2 марта
14 февраля, 14:44
Рекомендуем