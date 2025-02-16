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Антон Нестеренко и Анастасия Шишкина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra

16 февраля в Республике Карелии прошел ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 10 км и 5 км. Для детей состоялся забег на дистанции 1 км.

Маршруты дистанций 50 и 25 км прошли по льду залива Ялгуба и по лесу. Ледовое покрытие было обследовано сотрудниками МЧС накануне забегов.

Организаторы планировали проведение ультрамарафона Kizhi Snowstorm Race длиной 125 километров, но из-за теплой зимы отменили эту дистанцию, так как выход на лед Онежского озера невозможен.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Антон Нестеренко – 5:04:48

  2. Константин Никитин – 5:28:08

  3. Денис Вакарчук – 5:38:28

50 км, женщины

  1. Анастасия Шишкина – 6:27:32

  2. Алена Милованова – 7:20:38

  3. Татьяна Свиридова – 8:00:44

25 км, мужчины

  1. Евгений Алексеев – 2:34:34

  2. Андрей Неркин – 2:41:40

  3. Илья Карюхин – 2:53:55

25 км, женщины

  1. Анна Хоружая – 2:56:31

  2. Анна Лукина – 2:59:44

  3. Кристина Плескун – 3:08:39

10 км, мужчины

  1. Иван Балыгин – 39:16

  2. Максим Цибарев – 40:52

  3. Александр Подгорский – 46:26

10 км, женщины

  1. Ольга Меньшинина – 54:53

  2. Алена Куклина – 55:06

  3. Степанида Фролова – 56:23

5 км, мужчины

  1. Алексей Артемьев – 26:04

  2. Михаил Цыцулин – 28:08

  3. Святослав Инухин – 28:51

5 км, женщины

  1. Кристина Аллашева – 31:34

  2. Алена Парфенова – 32:14

  3. Наталья Чистякова – 32:49

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
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