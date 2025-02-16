Антон Нестеренко и Анастасия Шишкина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra

16 февраля в Республике Карелии прошел ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 10 км и 5 км. Для детей состоялся забег на дистанции 1 км.

Маршруты дистанций 50 и 25 км прошли по льду залива Ялгуба и по лесу. Ледовое покрытие было обследовано сотрудниками МЧС накануне забегов.

Организаторы планировали проведение ультрамарафона Kizhi Snowstorm Race длиной 125 километров, но из-за теплой зимы отменили эту дистанцию, так как выход на лед Онежского озера невозможен.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Антон Нестеренко – 5:04:48 Константин Никитин – 5:28:08 Денис Вакарчук – 5:38:28

50 км, женщины

Анастасия Шишкина – 6:27:32 Алена Милованова – 7:20:38 Татьяна Свиридова – 8:00:44

25 км, мужчины

Евгений Алексеев – 2:34:34 Андрей Неркин – 2:41:40 Илья Карюхин – 2:53:55

25 км, женщины

Анна Хоружая – 2:56:31 Анна Лукина – 2:59:44 Кристина Плескун – 3:08:39

10 км, мужчины

Иван Балыгин – 39:16 Максим Цибарев – 40:52 Александр Подгорский – 46:26

10 км, женщины

Ольга Меньшинина – 54:53 Алена Куклина – 55:06 Степанида Фролова – 56:23

5 км, мужчины

Алексей Артемьев – 26:04 Михаил Цыцулин – 28:08 Святослав Инухин – 28:51

5 км, женщины

Кристина Аллашева – 31:34 Алена Парфенова – 32:14 Наталья Чистякова – 32:49

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time .