Антон Нестеренко и Анастасия Шишкина стали победителями ультрамарафона Onego Ice Ultra
16 февраля в Республике Карелии прошел ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 10 км и 5 км. Для детей состоялся забег на дистанции 1 км.
Маршруты дистанций 50 и 25 км прошли по льду залива Ялгуба и по лесу. Ледовое покрытие было обследовано сотрудниками МЧС накануне забегов.
Организаторы планировали проведение ультрамарафона Kizhi Snowstorm Race длиной 125 километров, но из-за теплой зимы отменили эту дистанцию, так как выход на лед Онежского озера невозможен.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Антон Нестеренко – 5:04:48
Константин Никитин – 5:28:08
Денис Вакарчук – 5:38:28
50 км, женщины
Анастасия Шишкина – 6:27:32
Алена Милованова – 7:20:38
Татьяна Свиридова – 8:00:44
25 км, мужчины
Евгений Алексеев – 2:34:34
Андрей Неркин – 2:41:40
Илья Карюхин – 2:53:55
25 км, женщины
Анна Хоружая – 2:56:31
Анна Лукина – 2:59:44
Кристина Плескун – 3:08:39
10 км, мужчины
Иван Балыгин – 39:16
Максим Цибарев – 40:52
Александр Подгорский – 46:26
10 км, женщины
Ольга Меньшинина – 54:53
Алена Куклина – 55:06
Степанида Фролова – 56:23
5 км, мужчины
Алексей Артемьев – 26:04
Михаил Цыцулин – 28:08
Святослав Инухин – 28:51
5 км, женщины
Кристина Аллашева – 31:34
Алена Парфенова – 32:14
Наталья Чистякова – 32:49
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.
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