Спортивный фестиваль IRONSTAR WINTER переносится на 2026 год. Забеги и лыжные гонки должны были пройти в Московской области 8 марта
8 марта в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцово (Московская область) должны были пройти трейловые забеги и лыжные гонки от крупнейшего организатора соревнований по триатлону IRONSTAR.
Организаторы сообщили о переносе фестиваля на 24-25 января 2026 года, так как в 2025 году из-за аномально теплой зимы в парке недостаточно снежного покрова.Участник может вернуть деньги на счет личного кабинета в 100% размере, по вопросам можно обращаться на почту sales@iron-star.com.
IRONSTAR обещают в новом году насыщенную программу, различные активности, которые будут приурочены к Дню студента.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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