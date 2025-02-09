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Около тысячи спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость». Старты прошли в Москве 8-9 февраля

8 и 9 февраля в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество». 

В субботу 8 февраля участники соревновались на дистанциях 60 м, 600 м, 1000 м. Также прошла смешанная эстафета, где 4 атлета бежали по 200 м. 9 февраля участникам были доступны дистанции: 300 м, 1 миля (1609 м), 800-600-400-200 м (смешанная эстафета).

Результаты победителей и призеров:

1 миля, мужчины

  1. Константин Плохотников – 4:08,11

  2. Максим Ликсаков – 4:13,49

  3. Артем Сериков – 4:14,78

1 миля, женщины

  1. Софья Каменева – 4:50,61

  2. Алла Сидорова – 4:59,95

  3. Екатерина Шабунина – 5:00,36

1000 м, мужчины

  1. Николай Ляликов – 2:29,12

  2. Александр Абрамов – 2:30,21

  3. Роман Ткачук – 2:30,34

1000 м, женщины

  1. Софья Каменева – 2:49,41

  2. Алла Сидорова – 2:53,98

  3. Анастасия Микушева – 2:54,43

600 м, мужчины

  1. Максим Филимонов – 1:20,19

  2. Иван Поленин – 1:22,31

  3. Ярослав Жуков – 1:23,43

600 м, женщины

  1. Варвара Зимина – 1:32,37

  2. Юлия Зубарева – 1:33,26

  3. Ольга Ковивчак – 1:34,89

300 м, мужчины

  1. Сергей Чемагин – 36,30

  2. Андрей Гурьев – 36,98

  3. Валерий Кружков – 37,17

300 м, женщины

  1. Анастасия Емельянова – 39,55

  2. Юлия Зубарева – 40,52

  3. Анна Шалыгина – 41,15

60 м, мужчины

  1. Нугзар Ломидзе – 6,96

  2. Никита Ясько – 7,03

  3. Александр Ястребцев – 7,13

60 м, женщины

  1. Валерия Никифорова – 7,80

  2. Анна Шалыгина – 7,99

  3. Елена Тырлова – 8,04

4 х 200 м

  1. Беговой университет – 1:34,19

  2. Физика Поля – 1:37,02

  3. KORENNOFF PRO – ЦСКА – 1:38,80

800-600-400-200 м

  1. Восемьногосьминог – 4:40,14

  2. Speed Race Record Breakers 2.0 – 4:40,99

  3. Зайцев Team – 4:41,78

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии с забега доступны на сайте marathon-photo.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Бег
Забег
любительский спорт
Календарь стартов
Константин Плохотников
Николай Ляликов
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