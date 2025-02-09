Около тысячи спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость». Старты прошли в Москве 8-9 февраля

8 и 9 февраля в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».

В субботу 8 февраля участники соревновались на дистанциях 60 м, 600 м, 1000 м. Также прошла смешанная эстафета, где 4 атлета бежали по 200 м. 9 февраля участникам были доступны дистанции: 300 м, 1 миля (1609 м), 800-600-400-200 м (смешанная эстафета).

Результаты победителей и призеров:

1 миля, мужчины

Константин Плохотников – 4:08,11 Максим Ликсаков – 4:13,49 Артем Сериков – 4:14,78

1 миля, женщины

Софья Каменева – 4:50,61 Алла Сидорова – 4:59,95 Екатерина Шабунина – 5:00,36

1000 м, мужчины

Николай Ляликов – 2:29,12 Александр Абрамов – 2:30,21 Роман Ткачук – 2:30,34

1000 м, женщины

Софья Каменева – 2:49,41 Алла Сидорова – 2:53,98 Анастасия Микушева – 2:54,43

600 м, мужчины

Максим Филимонов – 1:20,19 Иван Поленин – 1:22,31 Ярослав Жуков – 1:23,43

600 м, женщины

Варвара Зимина – 1:32,37 Юлия Зубарева – 1:33,26 Ольга Ковивчак – 1:34,89

300 м, мужчины

Сергей Чемагин – 36,30 Андрей Гурьев – 36,98 Валерий Кружков – 37,17

300 м, женщины

Анастасия Емельянова – 39,55 Юлия Зубарева – 40,52 Анна Шалыгина – 41,15

60 м, мужчины

Нугзар Ломидзе – 6,96 Никита Ясько – 7,03 Александр Ястребцев – 7,13

60 м, женщины

Валерия Никифорова – 7,80 Анна Шалыгина – 7,99 Елена Тырлова – 8,04

4 х 200 м

Беговой университет – 1:34,19 Физика Поля – 1:37,02 KORENNOFF PRO – ЦСКА – 1:38,80

800-600-400-200 м

Восемьногосьминог – 4:40,14 Speed Race Record Breakers 2.0 – 4:40,99 Зайцев Team – 4:41,78

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора . Фотографии с забега доступны на сайте marathon-photo .