Около тысячи спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Скорость». Старты прошли в Москве 8-9 февраля
8 и 9 февраля в манеже НИУ МГСУ прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».
В субботу 8 февраля участники соревновались на дистанциях 60 м, 600 м, 1000 м. Также прошла смешанная эстафета, где 4 атлета бежали по 200 м. 9 февраля участникам были доступны дистанции: 300 м, 1 миля (1609 м), 800-600-400-200 м (смешанная эстафета).
Результаты победителей и призеров:
1 миля, мужчины
Константин Плохотников – 4:08,11
Максим Ликсаков – 4:13,49
Артем Сериков – 4:14,78
1 миля, женщины
Софья Каменева – 4:50,61
Алла Сидорова – 4:59,95
Екатерина Шабунина – 5:00,36
1000 м, мужчины
Николай Ляликов – 2:29,12
Александр Абрамов – 2:30,21
Роман Ткачук – 2:30,34
1000 м, женщины
Софья Каменева – 2:49,41
Алла Сидорова – 2:53,98
Анастасия Микушева – 2:54,43
600 м, мужчины
Максим Филимонов – 1:20,19
Иван Поленин – 1:22,31
Ярослав Жуков – 1:23,43
600 м, женщины
Варвара Зимина – 1:32,37
Юлия Зубарева – 1:33,26
Ольга Ковивчак – 1:34,89
300 м, мужчины
Сергей Чемагин – 36,30
Андрей Гурьев – 36,98
Валерий Кружков – 37,17
300 м, женщины
Анастасия Емельянова – 39,55
Юлия Зубарева – 40,52
Анна Шалыгина – 41,15
60 м, мужчины
Нугзар Ломидзе – 6,96
Никита Ясько – 7,03
Александр Ястребцев – 7,13
60 м, женщины
Валерия Никифорова – 7,80
Анна Шалыгина – 7,99
Елена Тырлова – 8,04
4 х 200 м
Беговой университет – 1:34,19
Физика Поля – 1:37,02
KORENNOFF PRO – ЦСКА – 1:38,80
800-600-400-200 м
Восемьногосьминог – 4:40,14
Speed Race Record Breakers 2.0 – 4:40,99
Зайцев Team – 4:41,78
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии с забега доступны на сайте marathon-photo.
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