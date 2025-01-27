Александра Морозова выиграла Buriram Marathon, который прошел в Тайланде 25 января

25 января в провинции Бури Рам (северо-восток Тайланда) прошел Buriram Marathon. Старт прошел вечером, так как было +28 градусов.

Российская бегунья Александра Морозова (победительница Московского марафона-2024 и победительница ультрамарафона Comrades) выиграла марафон и заработала 300 000 рублей. Весь забег Александра бежала с эфиопкой Эшиембет Тасо, на последних 5 км эфиопская атлетка толкала Морозову локтями и не давала выйти вперед. В итоге эфиопка проиграла одну секунду и стала второй.

Среди мужчин победил эфиопский атлет Дамте Вендвесен с результатом 2:23:25.

Результаты всех участников доступны на сайте MyRaceResult .