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Александра Морозова выиграла Buriram Marathon, который прошел в Тайланде 25 января

25 января в провинции Бури Рам (северо-восток Тайланда) прошел Buriram Marathon. Старт прошел вечером, так как было +28 градусов.

Российская бегунья Александра Морозова (победительница Московского марафона-2024 и победительница ультрамарафона Comrades) выиграла марафон и заработала 300 000 рублей. Весь забег Александра бежала с эфиопкой Эшиембет Тасо, на последних 5 км эфиопская атлетка толкала Морозову локтями и не давала выйти вперед. В итоге эфиопка проиграла одну секунду и стала второй.

Среди мужчин победил эфиопский атлет Дамте Вендвесен с результатом 2:23:25.

Результаты всех участников доступны на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Бег
марафон
Календарь стартов
любительский спорт
Забег
Александра Морозова
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