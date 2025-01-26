Около 5000 атлетов пробежали зимний 56-й марафон «Дорога жизни»

26 января во Всеволожском районе Ленинградской области прошел 56-й марафон «Дорога жизни» от организаторов «Лига Героев». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 5 км и 1 км.

Маршрут забега прошел по Дороге жизни – магистрали по льду Ладожского озера, которая в период блокады Ленинграда осуществляла снабжение города. Участники марафона стартовали у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу озера, финишировали – во Всеволожске у мемориального комплекса «Цветок жизни».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км мужчины

Игорь Андреев – 2:28:12 Константин Лобов – 2:28:29 Петр Жолнин – 2:28:40 Павел Ратошнюк – 2:29:29 Владимир Пономарёв – 2:29:51 Александр Сторожев – 2:29:57

42,2 км, женщины

Александра Бородинова – 2:54:14 Камила Шамсутдинова 3:00:22 Вера Маркарова – 3:02:34

5 км, мужчины

Николай Ляликов – 15:02 Артур Бурцев – 15:40 Олег Бабчин – 15:51

5 км, женщины

Ольга Воробьева – 18:18 Полина Кондрашова – 18:34 Наталья Кициловская – 18:47

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Cronosport .