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Около 5000 атлетов пробежали зимний 56-й марафон «Дорога жизни»

26 января во Всеволожском районе Ленинградской области прошел 56-й марафон «Дорога жизни» от организаторов «Лига Героев». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 5 км и 1 км. 

Маршрут забега прошел по Дороге жизни – магистрали по льду Ладожского озера, которая в период блокады Ленинграда осуществляла снабжение города. Участники марафона стартовали у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу озера, финишировали – во Всеволожске у мемориального комплекса «Цветок жизни». 

Результаты победителей и призеров:

42,2 км мужчины

  1. Игорь Андреев – 2:28:12

  2. Константин Лобов – 2:28:29

  3. Петр Жолнин – 2:28:40

  4. Павел Ратошнюк – 2:29:29

  5. Владимир Пономарёв – 2:29:51

  6. Александр Сторожев – 2:29:57

42,2 км, женщины

  1. Александра Бородинова – 2:54:14

  2. Камила Шамсутдинова 3:00:22

  3. Вера Маркарова – 3:02:34

5 км, мужчины

  1. Николай Ляликов – 15:02

  2. Артур Бурцев – 15:40

  3. Олег Бабчин – 15:51

5 км, женщины

  1. Ольга Воробьева – 18:18

  2. Полина Кондрашова – 18:34

  3. Наталья Кициловская – 18:47

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Cronosport.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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