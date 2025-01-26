Около 5000 атлетов пробежали зимний 56-й марафон «Дорога жизни»
26 января во Всеволожском районе Ленинградской области прошел 56-й марафон «Дорога жизни» от организаторов «Лига Героев». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 5 км и 1 км.
Маршрут забега прошел по Дороге жизни – магистрали по льду Ладожского озера, которая в период блокады Ленинграда осуществляла снабжение города. Участники марафона стартовали у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу озера, финишировали – во Всеволожске у мемориального комплекса «Цветок жизни».
Результаты победителей и призеров:
42,2 км мужчины
Игорь Андреев – 2:28:12
Константин Лобов – 2:28:29
Петр Жолнин – 2:28:40
Павел Ратошнюк – 2:29:29
Владимир Пономарёв – 2:29:51
Александр Сторожев – 2:29:57
42,2 км, женщины
Александра Бородинова – 2:54:14
Камила Шамсутдинова 3:00:22
Вера Маркарова – 3:02:34
5 км, мужчины
Николай Ляликов – 15:02
Артур Бурцев – 15:40
Олег Бабчин – 15:51
5 км, женщины
Ольга Воробьева – 18:18
Полина Кондрашова – 18:34
Наталья Кициловская – 18:47
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Cronosport.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий