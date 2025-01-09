В Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса. В Приморском парке Победы можно покататься и взять снаряжение в прокат

8 января в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса.

Покататься можно будет в любой день с 7:00 до 22:00, но во время проведения соревнований лыжная трасса будет закрыта для свободного пользования. График работы доступен в телеграм-канале «Мы – спортивный Петербург» . Также можно нанять тренера, взять в прокат спортивное оборудование (600 рублей – час), подготовить лыжи к катанию.