В Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса. В Приморском парке Победы можно покататься и взять снаряжение в прокат
8 января в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса.
Покататься можно будет в любой день с 7:00 до 22:00, но во время проведения соревнований лыжная трасса будет закрыта для свободного пользования. График работы доступен в телеграм-канале «Мы – спортивный Петербург». Также можно нанять тренера, взять в прокат спортивное оборудование (600 рублей – час), подготовить лыжи к катанию.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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