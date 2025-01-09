  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • В Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса. В Приморском парке Победы можно покататься и взять снаряжение в прокат
0

В Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса. В Приморском парке Победы можно покататься и взять снаряжение в прокат

8 января в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге открылась бесплатная лыжная трасса.

Покататься можно будет в любой день с 7:00 до 22:00, но во время проведения соревнований лыжная трасса будет закрыта для свободного пользования. График работы доступен в телеграм-канале «Мы – спортивный Петербург». Также можно нанять тренера, взять в прокат спортивное оборудование (600 рублей – час), подготовить лыжи к катанию.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
лыжные гонки
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на бесплатную лыжную гонку «Лыжня России-2025» в Москве. Старт пройдет 8 февраля
19 декабря 2024, 18:24
Календарь забегов, заплывов, триатлонных, лыжных и велосипедных гонок на 2025 год
1110 декабря 2024, 16:10
Открылась регистрация на Московский лыжный марафон 2025. Старт пройдет 9 февраля
9 декабря 2024, 16:37
Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski
5 декабря 2024, 12:56
Рекомендуем
Главные новости
Открылась регистрация на все старты серии TIMERMAN. С февраля по октябрь в Республике Татарстан пройдут забеги, заплывы, велогонки, соревнования по триатлону и свимрану
27 декабря 2024, 13:58
Открылась регистрации на забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025». 10 забегов пройдут с мая по октябрь
10 декабря 2024, 12:48
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
6 декабря 2024, 14:03
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря 2024, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря 2024, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря 2024, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября 2024, 11:00Конкурс
Слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Доступна регистрация на марафон: сольно и в составе эстафетной команды
15 ноября 2024, 11:41
Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту
212 ноября 2024, 16:56
Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова
110 ноября 2024, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Ринас Ахмадеев и Юлия Конякина выиграли «Рождественский забег Дедов Морозов». Старт прошел в Москве 7 января
сегодня, 15:41
Петр Швецов и Марина Ковалева стали победителями Рождественского полумарафона в Омске. Более 1500 атлетов вышли на дистанции
7 января, 13:42
Более 500 атлетов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Красноярске
7 января, 11:29
1 января пройдет бесплатный старт «Забег обещаний». Пробежать можно в любой точке мира
28 декабря 2024, 15:44
Виктор Доронин преодолел 1111 км в рамках челленджа по триатлону. Спортсмен не спал более 2 суток
127 декабря 2024, 16:25
Открылась регистрация на новый спортивный фестиваль RAY Ural Sport Fest. С 8 по 10 мая в Екатеринбурге пройдут трейловые забеги и соревнования по скандинавской ходьбе
27 декабря 2024, 14:35
Организаторы забегов в Зеленограде ZELRUN анонсировали даты стартов на 2025 год
26 декабря 2024, 11:36
Открылась регистрация на забег в манеже «Первая дорожка». Старты пройдут в Туле 19 января
26 декабря 2024, 11:14
Открылась регистрация на трейловые забеги Grand Kislovodsk. 2 и 3 мая участники будут соревноваться на дистанциях от 5 до 100 километров
26 декабря 2024, 10:01
Открылась регистрация на спортивный фестиваль IRONSTAR WINTER. 8 марта в Московской области пройдут трейловые забеги и лыжные гонки
24 декабря 2024, 15:27
Рекомендуем